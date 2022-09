Ballando con le stelle 2022, concorrenti ufficiali/ Da Garko a Lorenzo Biagiarelli…

Ballando con le stelle 2022: i nomi dei concorrenti ufficiali

Tutto pronto per Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù, annuncia i nomi dei concorrenti ufficiali confermando la presenza, nel cast, di nomi che hanno scatenato la reazione del web come quello di Enrico Montesano. Confermata anche la presenza di Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di una delle giudici più temute di Ballando ovvero Selvaggia Lucarelli. Nel cast, inoltre, ci sarà anche Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo che si scontrerà così con Maria De Filippi che tornerà in onda con la nuova edizione di Tu sì que vales.

Guillermo Mariotto, frecciatina a Raimondo Todaro/ "A Ballando non abbiamo..."

I concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2022, dunque, sono: Paola Barale, Marta Flavi, Iva Zanicchi, l’attore Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, la giornalista e conduttrice Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, il nuotatore Alex Di Giorgio, l’attore e modello Alessandro Egger, lo chef e food blogger Lorenzo Biagiarelli, Ema Stokholma.

Ballando con le stelle 2022, quando inizia e concorrenti/ Addii clamorosi: Oradei...

Milly Carlucci risponde alle polemiche

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, Milly Carlucci ha risposto anche alle polemiche scatenate dalla presenza di alcuni nomi, in primis quello di Enrico Montesano. “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo“, ha spiegato la conduttrice.

Altro nome che ha provocato diverse reazioni è quello di Lorenzo Biagiarelli per la presenza in giuria della compagna Selvaggia Lucarelli. “Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no”. E sulla scelta di Alex Di Giorgio di danzare con un uomo ha detto: “Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.

Selvaggia Lucarelli smonta Chiara Ferragni e Fedez/"I figli non hanno scelto la fama"

© RIPRODUZIONE RISERVATA