Luisella Costamagna e Monica Giandotti, a settembre due nuovi programmi in Rai/ Tango e Poster

Nuovo palinsesto Rai: Luisella Costamagna al timone di Tango

Sono diverse settimane che il futuro dei palinsesti televisivi è tra gli argomenti che più tengono banco in rete e non solo. Dal punto di vista mediatico è soprattutto la “rivoluzione” che sta interessando la Rai a destare particolare interesse; complici addii clamorosi e già ufficiali e possibili nuovi ingressi nella televisione pubblica. Come riporta The Pipol Tv, due volti noti potrebbero presto prendere le redini di due nuovi programmi proprio a partire dal prossimo mese di settembre.

Ballando con le stelle 2023, Di Vaira e Costamagna in giuria?/ Gli autori scatenano la protesta del web!

Tra i nomi più caldi delle ultime settimane per il futuro palinsesto Rai occupa un posto di rilievo la figura di Luisella Costamagna. La conduttrice ha avuto modo di mettersi in mostra già nella scorsa stagione televisiva, seppur in ruolo differente. Nello specifico – con tanto di polemiche annesse – è arrivata a trionfare nell’ultima edizione de Ballando con le stelle. Nonostante l’infortunio che l’ha costretta a saltare alcune esibizioni, è dunque riuscita a farsi valere sulla concorrenza e a quanto pare per lei potrebbe aprirsi una nuova possibilità in Rai, ma non come concorrente bensì come padrona di casa.

Luisella Costamagna "scappai di casa a 4 anni"/ "Con mio figlio rapporto alla pari"

Monica Giandotti “promossa”: sarà la conduttrice del nuovo programma Poster

Come anticipa The Pipol Tv, Luisella Costamagna è stata scelta per la conduzione di un nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 a partire dal prossimo mese di settembre. Il nome del format è Tango; la giornalista si occuperà principalmente di temi di attualità e informazione nella seconda serata di ogni lunedì. Inizia dunque a prendere forma la “nuova” Rai, che sicuramente sarà ancora più concreta quando saremo ancora più vicini all’esordio della nuova stagione televisiva.

Nel novero delle grandi novità in vista del nuovo palinsesto televisivo targato Rai, sempre The Pipol Tv su Instagram riporta la notizia di un altro nome scelto al timone di un nuovo programma. Si tratta di Monica Giandotti; già apprezzata per il suo ruolo nella televisione pubblica e “promossa” alla conduzione di un format che prenderà le mosse a partire dal mese di settembre. Si tratta di Poster; il programma sarà incentrato su inchieste riferite al rapporto tra giovani e adulti e dal punto di vista teorico la messa in onda sarebbe prevista per il sabato pomeriggio, orientativamente tra le 17 e le 18.

Luisella Costamagna: “Selvatica ma non selvaggia”/ “A 4 anni scappai di casa...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA