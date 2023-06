Belen Rodriguez e Stefano De Martino, altro che crisi/ La cena in famiglia conquista i social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, più uniti che mai a dispetto delle indiscrezioni

Alcuni rapporti sentimentali che coinvolgono i personaggi noti hanno sempre maggiore risonanza rispetto ad altri. Chiaramente, influisce il seguito dei protagonisti e le vicende ad essi correlate. Stefano De Martino e Belen Rodriguez rappresentano forse a pieno tale assunto; la loro quotidianità, la natura del rapporto e tanto altro accendono spesso e volentieri la curiosità tra le pagine di cronaca rosa e sul web. Loro stessi hanno più volte raccontato come la loro storia d’amore sia stata quasi un tira e molla, un “gioco” di addii e ritorni. Effettivamente, in passato Belen e Stefano De Martino arrivano alla rottura che durò per anni; salvo poi ritrovarsi più complici che mai.

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme – per la gioia del piccolo Santiago – non sono però mancati rumor e indiscrezioni sulla stabilità del rapporto. Il contesto social ne ha spesso amplificato la reale entità, con smentite implicite e non che non sempre hanno convinto i fan. Come riporta il portale Leggo, un ultimo dettaglio pubblicato sul web sembra però spazzare via definitivamente l’ombra di una nuova crisi paventata nelle ultime settimane.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, cena in famiglia contro le “voci” di crisi

Come anticipato, l’antidoto scaccia-crisi per Belen Rodriguez sarebbe stato quello di condividere alcuni contenuti su Instagram. Chiaramente, il suo intento non era direttamente quello di spegnere rumor e voci; tanto basta però per limitare il rincorrersi delle indiscrezioni sulla stabilità di coppia con Stefano De Martino. Nello specifico – come racconta Leggo – la showgirl ha pubblicato una serie di stories che raccontano una tenera e amorevole cena in famiglia. Con i protagonisti anche i figli Santiago e Luna Marì – quest’ultima avuta da Belen e Antonino Spinalbese – tutti insieme all’insegna della spensieratezza.

Tra le istantanee pubblicate su Instagram da Belen Rodriguez sono spuntati anche diversi video dove Santiago e Luna Marì giocano spensierati, per la gioia evidente anche di Stefano De Martino. I sorrisi eloquenti e i visi distesi mettono in evidenza come ogni voce di crisi fosse infondata e il rapporto sembra invece più forte che mai. Anzi, per Belen Rodriguez è ora tempo di concentrarsi su ben altro, ovvero il futuro professionale. La showgirl non farà più parte de Tu si que vales e Le Iene; scenari che aprono nuove possibilità in linea con nuove e rinnovate ambizioni.











