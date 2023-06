Gian Maria Sainato: “Fare il GF Vip dopo l’Isola? Certo!”/ “Cristina Scuccia mi disse che era single…”

Gian Maria Sainato, bilancio negativo dopo L’Isola dei Famosi: “Non sono soddisfatto…”

Quando ormai il tempo all’Isola dei Famosi è scaduto, sancito dalla vittoria di Marco Mazzoli, è possibile fare un bilancio da parte dei protagonisti su quella che è stata l’esperienza nel reality. Tra gli ultimi ad offrire considerazioni importanti dell’avventura appena conclusa spicca il pensiero di Gian Maria Sainato, intervistato dal portale Biccy. L’ex naufrago è partito proprio da un bilancio generale sull’esperienza: “Se sono soddisfatto? Purtroppo no, essere entrato come ‘ultimo’ dei concorrenti ed essere trattato da ‘ultimo arrivato’ da tutti, dall’inizio alla fine, mi ha solo fatto demoralizzare puntata dopo puntata”.

Gian Maria Sainato "All'Isola dei Famosi ho detto di essere pansessuale"/ "Hanno riso e mi hanno guardato..."

Il giudizio sull’esperienza de L’Isola dei Famosi di Gian Maria Sainato non sembra dunque particolarmente positivo. Il giovane è riuscito comunque a descrivere quello che a suo dire può essere considerato il momento più bello dell’avventura, oltre a quello meno positivo. “Quando vincevo le prove ricompensa per il cibo, era pura felicità. Ho sofferto e pianto per la fame, è proprio brutta. Il momento più brutto invece è stata la lite con Marco Mazzoli dopo tre giorni che ero entrato all’Isola, è stata una lite grossa per via di termini e prese in giro che mi hanno colpito e fatto soffrire”.

Isola dei Famosi 2023, Andrea Lo Cicero spara a zero contro Nathaly Caldonazzo/ "Gli facevo schifo e poi..."

Gian Maria Sainato, dalla possibilità del GF Vip al presunto flirt con Cristina Scuccia

Nel corso dell’intervista rilasciata per Biccy, Gian Maria Sainato ha anche confermato di essere ben disposto a cimentarsi con il GF Vip dopo l’esperienza poco felice a L’Isola dei Famosi. “…Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere“. Il giovane ha poi aggiunto: “Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GF Vip… Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?”

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sposano/ "Aspettiamo l'estate. Per la location del matrimonio…"

Gian Maria Sainato, sempre nell’intervista per Biccy, non poteva che argomentare anche sul presunto interesse reciproco per Cristina Scuccia. “Se era scattata qualcosa? E’ vero, le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere. Appena arrivava la telecamera cambiava discorso e diventava fredda…”. L’ex naufrago è poi arrivato anche a mettere in dubbio le parole dell’ex Suor Cristina, soprattutto in riferimento alla presunta relazione. “…Ci siamo accordati che saremmo andati a cena una volta fuori, non so se sinceramente accadrà più… E poi lei disse a me che era single. Dopo due settimane invece ha iniziato a dire che è impegnata con questa persona fuori di cui non vuole dare info. Esisterà veramente?”











© RIPRODUZIONE RISERVATA