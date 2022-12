Luisella Costamagna ripescata a Ballando?/ “Senza infortunio era tra le più forti”

Luisella Costamagna, come sta? L’infortunio l’ha penalizzata fortemente durante Ballando con le Stelle 2022, ma ora…

Eppure c’è chi spera ancora in un suo ripescaggio a Ballando con le Stelle 2022. Tutto dipende dalle condizioni fisiche della giornalista, che ricordiamo ha abbandonato in largo anticipo il programma a causa di un fastidiosissimo infortunio. Luisella Costamagna ha infatti dovuto rinunciare a proseguire la sua corsa verso la finale, chiudendo però la sua avventura con una splendida bachata. Nel corso delle settimane non ci sono stati miglioramenti rilevanti dal punto di vista fisico e Luisella è rimasta ai margini.

La sensazione predominante è che alla Costamagna serva più tempo per rientrare in pista e giocarsi le sue carte per la finale. Eppure tra i fan c’è chi spera in un colpo di scena e di un rientro lampo. Una speranza ridotta al lumicino, ma resa possibile dal ripescaggio che potrebbe scombussolare le carte. Chi di certo non si strapperebbe i capelli, se Luisella non rientrasse in gioco, è Selvaggia Lucarelli, che non ha mai apprezzato particolarmente la collega e il suo insegnante di balla Pasquale la Rocca.

Luisella Costamagna, i social spingono per il rientro in gara a Ballando con le Stelle: sarà ripescata?

“Sto facendo progressi, minimi, ma costanti. Però adesso il mio obiettivo è quello di guarire…”, aveva detto la Costamagna prima di salutare tutti per il brutto infortunio alla caviglia. Con le fasciature era riuscita a proseguire il suo percorso a Ballando con le Stelle 2022, ma alla fine non ce l’ha fatta Ada andare avanti e sopportare i dolori fisici. “Spero di guarire in fretta e di essere pronta per il ripescaggio, questo è il nostro obiettivo perché non vogliamo rinunciare a questa avventura”, aveva promesso Luisella, senza però riuscire a rientrare in gara.

Adesso siamo praticamente giunti al capolinea e per la coppia Costamagna – La Rocca forse è davvero l’ultima chiamata. Sui social sono in tanti che vorrebbero Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ancora in gara e molti internauti concordano nel dire che “senza infortunio Luisella sarebbe una delle concorrenti più forti”.













