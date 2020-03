Luiz Felipe via dalla Lazio?/ Calciomercato, anche il Bayern sonda il difensore

Tutti vogliono Luiz Felipe, che potrebbe lasciare la Lazio nel corso del calciomercato estivo. C’è il grande zampino di Simone Inzaghi nella crescita esponenziale di un ragazzo che quando è arrivato in Italia (quattro anni fa) aveva giocato una manciata di partite nell’Ituano, serie minori del calcio brasiliano. Il prestito alla Salernitana, altra società controllata da Claudio Lotito, non era andato secondo le previsioni ma, rientrato a Formello, l’italo-brasiliano è stato inserito nel progetto e in questa stagione ha fatto il definitivo salto di qualità: la scorsa domenica ha festeggiato 23 anni e sono già 79 le partite giocate con la maglia della Lazio. Il suo profilo è seriamente visionato in Europa: giorni fa parlavamo del Barcellona, ma adesso sembra che anche il Bayern Monaco abbia cominciato a mettere gli occhi sul ragazzo.

La Lazio non ha intenzione di vendere Luiz Felipe: anzi, Claudio Lotito e Igli Tare hanno già pronto il piano per il rinnovo di un difensore che viene considerato fondamentale nella linea a tre di Simone Inzaghi. Il quale gli ha dato fiducia, preferendolo a calciatori più esperti (su tutti Bastos): eventualmente, per portarlo via dalla squadra biancoceleste il prezzo non sarebbe più basso di 40 milioni di euro. Cifra che il Barcellona possono pagare senza problemi, anche perché rappresenta la metà della somma che il Manchester City chiede per Aymeric Laporte (la prima opzione per sostituire Samuel Umtiti, che dovrebbe partire). Per il momento si tratta solo di un interesse che non ha portato ad una trattativa concreta; lo stop a tutti i campionati europei ha rallentato qualunque tipo di trattativa, ma tra qualche settimana potrebbe esserci un’accelerata.

LUIZ FELIPE VIA DALLA LAZIO? CALCIOMERCATO, C’E’ ANCHE IL BAYERN

Anche il Bayern vuole Luiz Felipe, come abbiamo detto: quest’anno Hans-Dieter Flick ha avuto parecchi problemi con gli infortuni, non ha potuto disporre a lungo di Niklas Sule e ha rispolverato Jerome Boateng che pareva ai margini del progetto, dovendo anche spostare al centro della difesa giocatori come Lucas Hernandez, David Alaba e Benjamin Pavard. Inevitabile dunque che serva un restyling, anche perché lo stesso Boateng va per i 32 anni e Javi Martinez, spesso centrale difensivo per Pep Guardiola, sempre che resti dovrebbe occuparsi del centrocampo. Anche la società bavarese per il momento non ha affondato il colpo, limitandosi a osservare; per i campioni di Germania, allo stesso modo del Barcellona, 40 milioni non sono un problema e quindi da questo punto di vista Lotito potrebbe decidere di alzare il prezzo…



