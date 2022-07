L’ultima tempesta/ Su Rete 4 il film con Chris Pine

L’ultima tempesta, film di Rete 4 diretto da Craig Gillespie

L’ultima tempesta il cui titolo originale è The Finest Hours è il film d’azione del 2016 che Rete 4 mercoledì 26 luglio trasmette alle 23.30 in seconda serata. La pellicola è distribuita da Walt Disney Pictures e prodotta da Walt Disney Pictures, Whitaker Entertainmen.

Sfida a White Buffalo/ Su Rete 4 il film con Charles Bronson

La regia è di Craig Gillespie, in 16 anni di carriera dirige otto film e quattro serie televisive quali Pam & Tommy, My generation, Physical e United States of Tara. Il protagonista è Chris Pine, in diciannove anni di carriera interpreta ventinove film e due serie televisive I am the night e Wet hot american summer. L’esordio avviene nel 2003, quando partecipa a un episodio di E.R. Il suo primo film è Principe azzurro cercasi dove ricopre un ruolo secondario. La parte da protagonista arriva nel 2006 nella comedy Baciati dalla sfortuna. Il cast si compone di Ben Foster, Graham Mc Tavish, Rachel Brosnahan.

Inga Lindstrom: benvenuta a Soderholm/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

L’ultima tempesta, la trama del film

L’ultima tempesta vede protagonista la Guardia Costiera americana alle prese con una violenta e devastante tempesta e con un naufragio avvenuto al largo della East Coast. È il 18 febbraio del 1952, una violenta tempesta si è abbattuta con tutta la sua potenza su New England, devastando tutto quello che incontra sulla sua traiettoria, imbarcazioni, case, alberi, qualsiasi cosa. Nello sventurato vortice ci finisce anche una petroliera destinata a raggiungere Boston. Purtroppo la SS Pendleton si spacca a metà e i 30 marinai a bordo sono costretti a un veloce naufragio. Ray Sybert, nel ruolo di primo ufficiale di bordo, è costretto a prendere la situazione in mano e a far fronte il prima possibile all’emergenza.

Delitto sulla Loira: Il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film con Claire B

Vedendo i suoi uomini nervosi e spaventati, li esorta a mettere da parte le divergenze e a collaborare uniti per superare la difficoltà del momento causata dalla tempesta. Durante l’attesa di un salvataggio, la Guardia Costiera messa all’erta di quanto stava accadendo, interviene per dare soccorso ai naufraghi. Il Sergente Maggiore Cluff ordina ai suoi uomini di prepararsi per mettere in atto un operazione abbastanza rischiosa. Quattro coraggiosi uomini salgono su una scialuppa, oltretutto con il motore difettoso e scendono in mare per affrontare onde alte 18 metri, un vento forte e temperature freddissime.

Il video del trailer de L’ultima tempesta













© RIPRODUZIONE RISERVATA