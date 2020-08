L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere/ Su Rete 4 il film con Bruce Willis

L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere è il film del genere poliziesco che oggi, giovedì 20 agosto, andrà in onda su Rete 4, alle ore 21.25. Una pellicola del 1991, diretta da Tony Scott e interpretata da Bruce Willis e Damon Wayans. Un avvincente film d’azione, dove non mancano elementi thriller, il cui soggetto e sceneggiatura sono stati scritti da Shane Black, famoso per essere l’autore di Arma Letale. Il film prodotto negli Stati Uniti, presenta una fotografia curata da Ward Russell, il montaggio realizzata da Stuart Baird e Mark Goldblat, una scenografia ideata da Brian Morris, mentre per quanto riguarda le musiche della colonna sonora sono opera di Michael Kamen. Le riprese sono state effettuate tutte a Los Angeles e rappresenta una delle opere di maggior successo di Tony Scott, diventato famoso per aver diretto Top Gun e Nemico Pubblico. Fratello maggiore del regista Ridley, nel film L’ultimo boy scout è la prima volta che lavora con Bruce Willis, protagonista della saga Die Hard e Damon Wayans. Nel cast ci sono anche: Chelsea Field, Noble Willingham, Danielle Harris e Halle Berry.

L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere, la trama

Ecco la trama de L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere. Joseph Hallenbeck , detto Joe, (Bruce Willis) è un ex agente dei Servizi Segreti, che nel corso della sua carriera aveva salvato la vita al presidente Jimmy Carter. A causa del suo carattere e di contrasti con un potente politico, lascia il lavoro e per vivere gestisce un’agenzia investigativa, insieme al socio Mike Matthews. Joe ha diversi problemi personali, infatti, ha numerosi contrasti con la moglie Sarah ed è odiato dalla figlia Darian. Inoltre, tornando da una missione scopre, che Sarah lo tradisce proprio con il socio Mike. Quest’ultimo rimane vittima di un attentato dinamitardo, prima di morire gli affida il compito di proteggere una spogliarellista Cory (Halle Berry), seguita da un maniaco.

La donna viene uccisa, all’uscita di un locale da killer professionisti che inscenano una sparatoria. Joe viene portato alla centrale della polizia, per dare la sua testimonianza, li intuisce un legame tra l’omicidio di Mike e Cory, ma soprattutto che quest’ultima non era seguita da un semplice maniaco. Inizia a indagare, insieme al fidanzato della ballerina, Jimmy Dix (Damon Wayans), ex quarterback degli Stallion squalificato dalle gare a causa dell’uso di droghe e per alcune scommesse illegali. I due scoprono che Cory è stata uccisa perché ricattava Shelly Marcone. Un uomo d’affari malavitoso, proprietario degli Stallion e che voleva corrompere il Senatore Baynard, affinché la commissione che presiedeva, legalizzasse il gioco d’azzardo. Mike era stato assassinato proprio per impedirgli che indagasse e scoprisse tali giri d’affari.



