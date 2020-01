L’ULTIMO LUPO/ Video, oggi su Rai 3 il film di Jean-Jacques Annaud (6 gennaio 2020)

L’ultimo lupo va in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, lunedì 6 gennaio, alle ore 21:15. Il film è tratto dal romanzo, Il totem del lupo, scritto sotto pseudonimo da un autore sconosciuto, è di genere drammatico, del 2015, diretto da Jean-Jacques Annaud (Il nome della rosa, Sette anni in Tibet, La guerra del fuoco) e interpretato da un cast di attori cinesi praticamente sconosciuti in Occidente, fra cui Shaofeng Feng, Shawn Dou e Ankhnyam Ragchaa. .

L’ULTIMO LUPO, LA TRAMA DEL FILM

Cina, anno 1967. La rivoluzione popolare di Mao Tze Tung avanza verso le zone centrali del Paese. Due giovani studenti, Chen e Yang, vengono mandati in Mongolia per insegnare a leggere e scrivere alle tribù nomadi locali che vivono di pastorizia. Qui Chen viene colpito in modo particolare dal modo in cui i pastori e i loro lupi vivono in simbiosi, rimanendo affascinato da questi fieri e coraggiosi animali. Dal Governo centrale di Pechino però arriva ben presto l’ordine di sterminare i lupi, colpevoli di frenare il progresso della Cina rivoluzionaria. Vengono così rapidamente organizzate battute di caccia per eliminare i cuccioli e dei veri e propri safari per cacciare gli esemplari adulti, fino ad alterare completamente il delicato equilibrio che legava gli animali ai pastori e sconvolgendo il perfetto ecosistema che si era creato. Sconvolto da questi avvenimenti e sempre più affascinato dai lupi, Chen decide di prendere con sé un cucciolo e allevarlo in segreto per poterlo osservare da vicino.

IL TRAILER DEL FILM “L’ULTIMO LUPO”





© RIPRODUZIONE RISERVATA