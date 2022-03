Lulù “Barù e Jessica si sono baciati nella capanna”/ “…Lui non vuole dirlo…”

Grande fratello vip 6, Lulù Sélassié vuota il sacco su Barù Gaetani: c’entra Jessica Sélassié

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto Lulù Sélassié (seconda finalista del reality) potrebbe compromettere la corsa di Barù Gaetani verso la vittoria finale, dal momento che ora lei svela cosa c’è stato tra lui e la sorella Jessica Sélassié e che lui si sarebbe rifiutato di rendere noto tanto da chiedere a quest’ultima di non parlarne nella Casa. La capanna -stando ad una recente confidenza tra gli inquilini -è un’idea realizzata da Soleil Sorge in collaborazione con Lulù, su richiesta di Barù, e la creazione ha a quanto pare fatto da nido d’amore per un momento di intimità condiviso tra lo chef e la pretendente, Jessica, con tanto di bacio. O almeno questo è quanto testimonia Lulù Sélassié in un confessionale registrato nella Casa a poche ore dalla nuova nonché 48esima diretta del gioco (la semifinale del Grande fratello vip 6), con tanto di frecciatina al veleno indirizzata al quarto finalista, chef.

“Barù si commenta da solo -è la chiosa della fiamma di Manuel Bortuzzo – e sapete cosa è successo sotto la capanna? Ci sono anche baciati e lui non vuole neanche dirlo!”, è la palla infuocata di Lulù sferrata ai danni di Barù. Ma non è tutto.

Lulù Sélassié svela la strategia di Barù Gaetani al Grande fratello vip 6

Perché, inoltre, in sede di confessionale, poi, Lulù Sélassié si dichiara testimone del giuramento che Barù Gaetani avrebbe imposto a Jessica Sélassié, di mantenere top-secret il loro sedicente avvicinamento fisico avuto sotto la “capanna artistica”, tacciando quindi lo chef di strategia di gioco e doppiogiochismo nel reality: ” Ha fatto giurare a mia sorella poverina di non dire niente a nessuno, è una persona falsa! Ha detto un sacco di cose a mia sorella sotto la capanna, senza microfoni, caro Barù vieni fuori, dì la verità e fai vedere chi sei veramente!”. Insomma, tutte dichiarazioni quest’ultime che potrebbero compromettere il gioco condotto da Barù Gaetani nella Casa, che lo ha consacrato come nuovo nonché quarto finalista, dopo i gà annunciati finalisti Delia Duran, Lulù e Davide Silvestri.

E, intanto, le princess Lulù e Jessica Sélassié sono indicate dai bookmakers tra i gieffini più quotati al titolo di papabile vincitore del Grande fratello vip 6…. Chi vincerà il reality?

