Lulù choc: Alessandro basciano e Gianmaria Antinolfi “bisex”/ Miriana e Manila confermano, è una burla?

Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano sono bisessuali?

Poco fa nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata una rivelazione, che se confermata, potrebbe essere sorprendente. Lulù dialogando con Giucas Casella, gli ha confidato che sia Gianmaria Antinolfi che Alessandro Basciano sarebbero bisessuali. Miriana e Manila hanno confermato, mentre il prestigiatore siciliano ha risposto con un laconico “Non c’è niente di male…”. Trattandosi di Giucas Casella è plausibile pensare a uno scherzo da parte delle ragazze dalla casa. Scherzo reso però vagamente verosimile dal fatto che tutto il pubblico ha notato che i due ragazzi, dopo un iniziale mancanza di feeling, motivata soprattutto dal comune interesse nei confronti di Sophie Codegoni, si siano molto avvicinati.

Bacio Gianmaria-Federica?/ Beccati da Jessica: "Li ho visti! Si sono messi sotto e.."

In una delle numerose chiacchierate in giardino, qualche giorno fa, Alessandro Basciano confidandosi all’amico ha detto: “Chi l’avrebbe mai detto… noi qui, così, a quest’ora. Tu l’avresti mai detto?”. E la risposta di Gianmaria Antinolfi ha un pò spiazzato tutti: “Si. Certo”. Inoltre, nella puntata di lunedì entrambi si sono scambiati il voto per l’immunità. Tra i due sta nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia?

Gianmaria Antinolfi abbandonerà il GF Vip? Ecco cosa rischia/ Luca Onestini sostituto?

Amori speciali, i precedenti al Grande Fratello Vip: da Sarah Nile e Veronica Ciardi a Dayane Mello e Rosalinda

Questa strana rivelazione esplosa al Grande Fratello Vip che riguarda Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi non sarebbe la prima del genere del reality. Infatti la voce fosse confermata i due playboy potrebbero, anni dopo seguire, le orme della prima, indimenticabile, coppia divenuta tale nella casa del Grande Fratello Vip. Era l’edizione del 2010, la decima per l’esattezza, quando Sarah Nile e Veronica Ciardi si presero i titoli di tanti giornali d’Italia per la loro inattesa love story nata proprio all’interno della casa di Cinecittà. La loro amicizia particolare si trasformò ben presto in innamoramento che le fan chiamavano semplicemente “Il Sogno”. Oggi Veronica e Sarah hanno voltato pagina e sono entrambe felicemente sposate. La Ciardi ha giurato amore eterno a Federico Bernardeschi dopo una unione che va avanti dal 2016 (con un periodo di pausa) e la nascita della figlia Deva. Sarah Nile invece è sposata con l’imprenditore Pierluigi Montuoro ed è diventata mamma ad aprile di Noah. Impossibile poi non tornare con la mente alla ship delle “Rosmello” che tanto ha animato il Grande Fratello Vip dello scorso anno con l’amore speciale tra Dayane Mello e Rosalinda proseguita tra conferme e smentite per diversi mesi anche dopo la fine del reality.

Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi/ Crisi con Sophie e Federica: alleanza...

Gianmaria e Alessandro sono bisessuali 😳😳😳 #GFVIP pic.twitter.com/ODIm6Qp6N5 — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 9, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA