Lulù Selassiè asfalta Barù: “Lui puzza, non mia sorella”/ “É una persona cattiva…”

Lulù Selassiè è un fiume in piena contro Barù dopo le parole dette dal toscano nel confessionale contro la sorella Jessica e trasmessa nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2021. Nella camera da letto arancione, insieme a Delia Duran, commenta l’atteggiamento di Barù con Jessica prendendo le difese della sorella che, di fronte alle dure critiche di Barù, ha reagito con le lacrime. “Lei gli ha dato il cuore, si è sempre comportata bene con lui e, da pubblico, ci rimango male. Ha detto cose brutte su di noi. Ha giudicato tutti”, afferma una furiosa Lulù trovando l’approvazione di Delia Duran.

“Io ho sempre ritenuto che fosse una persona pazzesca e ironica, ma perchè non ti fai un esame di coscienza? Continui a buttare fango”, aggiunge Delia ammettendo di aver provato, inizialmente, a vedere la parte positiva del suo carattere. “Lo fa apposta perchè ha capito che io, te e Jessica siamo amate perchè, in modo diverso, le donne si sono riviste in noi e una di noi potrebbe vincere e quindi parla male di noi per screditarci”, aggiunge Lulù sempre più convinta che il toscano sia uno stratega.

Lulù Selassiè attacca Barù: “E’ un uomo furbo…”

Ripensando a tutto il percorso fatto nella casa del Grande Fratello Vip con Barù, Lulù ammette di essersi pentita di avergli dato troppo affetto. “Mi sono fidata, ho sbagliato. Come ti permetti a far piangere una donna? Uno schifo questa cosa”, dice Lulù. “Per una parola che lei ha utilizzato nei suoi confronti di cui si è pure scusata ha iniziato a vendicarsi usando parole fortissime perchè è stato davvero eccessivo”, aggiunge Delia. “Non si merita tutto quello che gli ha dato Jessica. E’ molto furbo, anche Alex (Belli ndr) l’ha capito”, dice ancora Lulù.

La modella venezuelana, poi, ricorda l’intervento di Alex Belli contro Barù dando ragione al proprio compagno. “Alex era molto arrabbiato. Quando ha svelato che Barù dice a Jessica che puzzi? Ma come ti permetti?”, si chiede Delia. “Lui puzza che ha i piedi sporchi, non mia sorella. Vai a lavarti”, dice ancora Lulù che poi conclude così – “Che tristezza questa gente”.

