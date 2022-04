Lulù Selassié dal GF VIP 6 alla musica/ Sarà la nuova “Britney Spears”?

Grande fratello vip 6, Lulù Sélassié pronta a debuttare in musica: il rilascio del primo singolo

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando una lovestory con Manuel Bortuzzo tra le mura del Grande fratello vip 6 e, nonostante la mancata vittoria del reality, dove ha trionfato da regina sovrana e incontrastata Jessica Sélassié, Lulù Sélassié vanta ora l’amore di schiere di fan e presenze in vari format. Dopo essere apparsa nel ruolo di pupa per una notte a La pupa e il secchione show 2022, condotto da Barbara D’Urso, dove ha sorpreso il pubblico di Italia 1 in un’esibizione di twerk sulle note di Cardi B, la princess etiope si è raccontata in tutto tondo a La pupa party.

Lulù Selassiè bloccata da Franco Bortuzzo?/ Il gesto social del padre di Manuel...

In occasione del nuovo intervento ha anticipato che a breve debutterà nell’industria musicale con il rilascio di un nuovo singolo, ispirata alle celebrità di spicco a cui si sente più legata. Sul popolare social Instagram -come lei stessa rende noto- non ama seguire molte celeb, a eccezione fatta per artisti del calibro di Cardi B, Marracash e Britney Spears. Del rapper di Crazy Love nonché ex storico di Elodie, l’ex Grande fratello vip 6, Lulù Sélassié, fa in particolare sapere: “Marracash mi piace, è uno dei rapper veri italiani”. Cardi B? “Adoro! -aggiunge, dopo aver twerkato sulle note della rapper americana a La pupa e il secchione show 2022-. Quando mi hanno detto che aveva fatto un tweet su di me pensavo fosse uno scherzo. Ero convinta che mi stessero prendendo in giro”.

Clarissa Selassiè allarma "Lulù non sta bene"/ "Lontani dai social per stare con lei"

Duetti romantici e dove trovarli? Solo a #PupaParty 😍 Corri su Mediaset Infinity per rivedere la puntata di ieri! pic.twitter.com/JMVOBR00Mx — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 6, 2022

Lulù Hailé Sélassié pronta al debutto in musica, ispirata a Britney Spears

Del rilascio del nuovo inedito, che avverrà a breve, Lulù Sélassié, reduce dal Grande fratello vip 6, fa poi sapere: “Ormai sapete tutti che voglio fare la cantante e che è il mio sogno. Quindi presto uscirà una mia canzone e spero vi piacerà“. Parlando delle celebrità di spicco nel mondo della musica che le stanno più a cuore, Lulù Sélassié non si risparmia neanche sulla regina del Pop, Britney Spears, la quale si è recentemente liberata dalla conservatorship, la tutela legale che la vincolava ai tutori, tra cui il padre Jamie Spears: “Britney Spears è unica, fantastica, io la amo! Sono pazza del suo spirito, del suo modo di essere. E poi il tipo di canzoni che fa sono favolose. Con i suoi pezzi ha detto al mondo che è ok per una donna essere sensuale. Nei concerti e nei video era super sensuale e non si è mai adeguata alla massa”. E ancora, sulla sua idola: ” Lei per me è la regina! Ha la sua identità ed è ribelle la amo troppo”.

Manuel e Lulù, prima notte insieme: "È come speravamo"/ "Figli? Al momento giusto..."

Insomma, sembrano esserci tutte le premesse affinché Lulù Selassié possa ispirarsi a Britney Spears, per il rilascio della sua musica in cantiere.













© RIPRODUZIONE RISERVATA