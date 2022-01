Lulù Selassiè fa ‘terra bruciata’ attorno a Soleil Sorge/ “Sophie basta! Anche Manila l’ha capito”

Lulù Selassiè: “Sophie mi dà fastidio che tu…”

E’ ancora, come al solito, tempo di scontri all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Lulù Selassiè non ne vuole sapere di sotterrare l’ascia di guerra nei confronti di Soleil Sorge. Poche ore fa mentre era in bagno per struccarsi, in compagnia di Sophie Codegoni e Valeria Marini, la princess (fake?) ha espresso parole pesanti nei confronti dell’influencer: “Si è capito che è falsa. L’ha trattata di me*da a Manila”. Tuttavia, Lulù Selassiè non crede in un distacco dell’ex Miss Italia nei confronti di Soleil Sorge: “Ma tanto non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” – ha poi aggiunto. Valeria Marini e Sophie Codegoni l’hanno assecondata in questa conversazione e l’italo-etiope se l’è presa, soprattutto con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Si amò, tu ci ridi, ci stai insieme fai l’amicona. E basta,vedo che ridi che stai nella sua stanza e io ci rimango male, perchè lei è una persona che odia me e la mia sorella”. Insomma, Lulù Selassiè vuole fare piazza pulita attorno a Soleil Sorge.

Presto un nuovo scontro, come in occasione del “tartufo”?

Non è la prima volta che Lulù Selassiè esprime parole dure nei confronti di Soleil Sorge. In molti ricorderanno la vicenda “Tartufo” con lo scontro aperto tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip. “Il tartufo è sparito, qualcuno se l’è intascato. Barù hai visto il tartufo? Il tartufo che ci è arrivato è sparito. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?” – esordì Lulù Selassiè, scatenando la dura risposta di Soleil Sorge: “Per principio Lulù? Tu sei la prima che si nasconde le cose in camera, ma di cosa stiamo parlando? La torta, la frutta, vi mettete di tutto lì dentro. Sono veramente stanca, nessuno ha dei principi validi su queste cose”. Le due ragazze sembrano proprio non sopportarsi e non perdono occasione per prendere le distanze l’una dall’altra. Quando scoppierà un nuovo litigio per una vicenda banale?solei

