Lulù Selassié ha un crollo emotivo al GF VIP/ La regia censura: perchè?

Lulù Selassié ha avuto un brutto crollo emotivo nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma la regia censura il momento. Come mai? Cosa è successo? La principessa a poche ore dalla diretta del lunedì sera ha un bruttissimo momento no dopo un litigio con l’amica Sophie Codegoni. Tutto è successo per delle semplici lenzuola che la ex tronista di Uomini e Donne avrebbe utilizzato senza chiedere il permesso a Lulù. La sfuriata di Lulù è stata mossa dal fatto che Sophie ha utilizzato delle lenzuola per il letto che piacevano al fidanzato Manuel Bortuzzo che ha abbandonato la casa del GF VIP.

Lulù Selassié/ Delusa da Sophie Codegoni: "Persone che se ne fregano di me…"

Lulù Selassié contro Sophie Codegoni per delle lenzuola

Sophie ha utilizzato delle lenzuola a fiori per rifare il letto. Allora Lulù ha chiesto alla ex tronista di Uomini e Donne di poterle dare indietro quel set di lenzuola che tanto piaceva a Manuel Bortuzzo, ma Sophia ha risposto dicendo che le aveva utilizzate per il letto e non voleva disfare il letto. Allora Lulù ha reagito molto duramente con un vero e proprio crollo emotivo che la regia ha deciso di censurare. Per la Selassiè sono giornate molto difficili dopo l’uscita del suo amore Manuel. Una mancanza che vive con grandissima difficoltà e dolore.

