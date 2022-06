Lulù Selassié, il party di compleanno è un flop? / Clarissa svela i vip assenti

Grande fratello vip 6, Lulù Selassié festeggia in ritardo: spuntano i motivi della posticipazione del party di compleanno

Da giorni Lulù Selassié è al centro dell’attenzione mediatica per via del suo atteso party di compleanno, che è ricorso in data 6 giugno 2022 ma che non si è potuto tenere se non il 22 giugno, perché procrastinato. Il party dei festeggiamenti dell’ex Grande fratello vip è stato organizzato all’hotel Gold Tower Lifestyle di Napoli, dove risiedono dei familiari della princess etiope e, stando alle ultime voci circolanti sulla giovane influencer i festeggiamenti sarebbero stati posticipati in primis per via dei “due di picche” che diversi vip avrebbero riservato a Lulù rispetto agli inviti al suo party di compleanno, tra questi alcuni ex coinquilini nella Casa più spiata d’Italia. E non solo. Perché il giorno degli avvenuti festeggiamenti il party si sarebbe rivelato un “flop”, proprio per l’assenza di diversi invitati all’evento, secondo le ultime indiscrezioni. E a rispondere alle curiosità generali del web che ora si muovono sul compleanno della princess, ci pensa la sorella Clarissa Selassié, reduce da un intervento chirurgico volto ad aumentare il volume del suo seno.

Lulù Selassié compie gli anni, l'ex Manuel Bortuzzo invitato al party?/ Parla Clarissa

L’occasione che la princess bionda ha per tornare a parlare è un’intervista concessa a Fanpage, in cui Clarissa in particolare spiega che la posticipazione dell’evento è avvenuta in primis per motivi logistici: “Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di fare questa trasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre, Lulù aveva commissionato un abito che non era pronto. E poi altri motivi logistici. Le persone che si occupavano degli allestimenti della festa, hanno avuto dei contrattempi. Cose che possono succedere. Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perché non c’erano invitati, perché la gente non voleva venire. Non è vero”.

Clarissa Selassié, la stoccata social/ Critiche al gossip dopo la festa di Lulù?

Clarissa Selassié si apre sulla lista degli invitati al party di Lulù

Ma non è’ tutto. Secondo The Pipol Gossip gli invitati al party napoletano sarebbero stati in tutto 50, cosa che Clarissa Selassié smentisce, ridimensionando gli ospiti ad un numero di 20-25. Tuttavia, almeno una decina di invitati non si sono presentati, lasciando dell’amaro in bocca alla festeggiata Lulù Selassié: “Non tutti potevano prendere ferie e raggiungerci. Purtroppo, poi, un nostro amico ha avuto il Covid ed era stato a contatto stretto con altri nostri amici che sarebbero venuti insieme a lui da Milano. Uno di loro è stato male e, di conseguenza, tutti gli altri si sono messi in isolamento. Non sono potuti venire per questo semplice motivo”. Ma chi erano in origine gli invitati alla feste di Lulù Selassié? A quanto pare, di certo non Manuel Bortuzzo, con cui Lulù Selassié ha da poco concluso la loro lovestory nata al Grande fratello vip 6: “Pochi. Avevamo invitato Gianmaria Antinolfi, che non è potuto venire perché aveva un evento, a cui ha dovuto presenziare per lavoro. Alex Belli e Delia Duran, che avevano un impegno. Ho visto che lui ha detto la sua su Fanpage, ho molto apprezzato. Poi Federica Calemme, la quale è venuta. Giucas Casella non è potuto venire perché anche lui aveva un lavoro da fare. Ainett Stephens doveva lavorare a Roma. Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in Puglia”.

