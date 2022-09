Lulù Selassié, la prima canzone è sull’ex Manuel Bortuzzo?/”Ho l’anima da artista…”

Grande Fratello vip 6, Lulù Selassié scorsa Manuel Bortuzzo con la musica? Spunta il nuovo debutto

Dopo il successo raggiunto con il soggiorno nella Casa del Grande Fratello vip 6, reality in cui si é messa a nudo totalmente fino a capitolare in amore per Manuel Bortuzzo, per poi vivere una rottura sofferta con il nuotatore disabile, Lulù Selassié realizza il grande sogno del debutto come cantante.

Ebbene sì, é previsto per la Princess etiope dai capelli bicolor il rilascio del primo singolo e, incalzata, dai follower tra le Instagram stories, sulla sua prima canzone in cantiere, la princess fornisce ora dei primi spoiler su quella che sarà la sua creatura, dopo la sofferta separazione da Manuel Bortuzzo.

Così come spoilerato da lei, nel nuovo intervento social, Lulù Selassié si prepara al debutto nello showbiz come cantante con un debut-single dallo stile “R&B” e che ha diversi elementi, quali “l’amore , la dolcezza e la purezza”, tutte componenti che i più tra i telespettatori hanno riscontrato nella lovestory della princess e il nuotatore disabile, il quale é costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo un colpo di pistola subito alla schiena in seguito ad una sparatoria che lo ha coinvolto per scambio, nel 2019. Che Lulù Selassié possa riuscire a dimenticare Manuel con la musica?

Gli altri spoiler sul primo singolo di Lulù Selassié

Il rilascio della canzone avverrà molto presto e la princess assicura intanto che non sarà affiancata dalle sorelle Clarissa e Jessica Selassié in questa traccia. Quindi, nessuna collab all’orizzonte per il debutto dell’aspirante popstar, almeno non per il momento.

E un interrogativo spontaneo: che la canzone in arrivo parli di Manuel Bortuzzo? La princess non si esprime al riguardo, seppur rimarcando che la canzone abbia a che fare con lei, in quanto descrive le “mie emozioni” e parla di “amore deep”, “un amore profondo”, come quello che l’ha vincolata al nuotatore tra le mura della Casa, facendola guardare oltre la disabilità dello sportivo.

Che il sogno di Lulù Selassié, di affermarsi come cantante, sia nato da poco? La “Wannabe popstar” fa sapere: “In realtà non l’ho deciso adesso, studio canto da tanti tanti anni e il mio sogno sin da piccola è sempre stato diventare una cantante, quindi non è una cosa che ho deciso di fare da poco tempo, anzi. È da anni che sogno questo momento. Io sono un’artista e ho l’anima da artista, nessun’altro mestiere potrebbe rispecchiarmi meglio di questo che sto intraprendendo. My world”.

E chissà se il singolo di debutto di Lulù Selassié sarà in inglese o in italiano!

