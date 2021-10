Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo la sta illudendo?/ Intanto scatta la lite con Soleil al GF VIP

Lulù Selassié arriva lo scontro con Soleil Sorge e non solo…

Nei giorni scorsi Lulù Selassié ha litigato con Soleil Sorge. Il motivo? Lo stato di disordine n cui la cucina viene spesso ritrovata la mattina. Soleil ha sentito che Lulù ha fatto il suo nome con Katia Ricciarelli, che voleva sapere chi lascia i piatti sporchi in cucina. Soleil ha voluto affrontare la principessa sostenendo che, a differenza di lei e Sophie che si sono fatte le crêpes senza mettere a posto niente, ha lasciato da lavare solo il pentolone pieno di acqua per evitare che fosse più difficile da pulire il giorno dopo: “Io non ti ho mai visto fare ste cose… Mi pulisco dietro quando faccio le cose sempre… Ognuno si prende le proprie responsabilità… Non siamo qui a inventarci le cose”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta, eliminata: due sorprese e 3 coppie… (12a puntata)

La principessa, dal canto suo, ha provato a difendersi: “Ho detto a Katia: io ho fatto le crepes. Il pentolone l’ha usato Sole… Non ti ho dato la colpa a te per tutto. Non è che vado a dire una cosa non vera… Quando devo farlo lo faccio… Ho detto l’ho fatto io”. Le giustificazioni della principessa non hanno convinto Soleil che ha concluso: “Impara a prenderti anche le tue responsabilità”.

Patrizia Mirigliani, si inserisce tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan?/ I segnali aumentano ma...

Lulù Selassié: Manuel Bortuzzo lascia la porta aperta?

Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié si è avvicinata a Manuel Bortuzzo per capire perché si è allontanato da lei: “Se vedi che le cose non vanno come pensavi e hai tanti altri problemi, se dai tanto ad una cosa tua, l’altra passa in secondo piano”, ha spiegato il ragazzo, aggiungendo che all’inizio della loro conoscenza aveva delle aspettative che con il tempo si sono rivelate errate. Il suo comportamento è dipeso dalle priorità che lui ha: “È molto più importante la mia vita e non le relazioni”. Dopo averlo ascoltato con attenzione, Lulù ha voluto sapere se in futuro tra loro potrà esserci qualcosa: “Finché non ho una certezza nella vita, mi viene difficile”, ha risposto Manuele. E ha aggiunto: “Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare”.

LEGGI ANCHE:

Gf Vip, Gianmaria Antinolfi non convince/ Storia con Sophie Codegoni a un punto fermo

© RIPRODUZIONE RISERVATA