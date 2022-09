Lulù Selassié, Monica Contraffatto “É andata oltre l’apparenza con Manuel Bortuzzo”/ L’elogio alla princess

Grande Fratello vip 6, Lulù Selassié riceve un elogio da parte del mondo dello sport

Nonostante la mancata vittoria al Grande Fratello vip 6 può dirsi col senno di poi, a reality concluso, la vera realtà vip outsider del gioco dei vip di Canale 5, dove lei ha appassionato i telespettatori con il suo esempio di nobiltà d’animo oltre che per merito del titolo di principessa e l’attitudine a dettare tendenza in fatto di stile, e non a caso un volto dello Sport ora la elogia, si tratta di Lulù Selassié. Le parole d’elogio per la princess più amata dagli italiani arrivano dall’atleta paralimpica, Monica Contraffatto, che al di là della recente rottura che ha visto protagonisti Lulù e Manuel Bortuzzo -il nuotatore divenuto disabile e costretto a vivere su una sedia a rotelle, in seguito ad una sparatoria subita per uno scambio di persona nel 2019- in un intervento pubblico ora sembra spezzare una lancia a favore della princess.

Sembra infatti voler essere una chiara risposta a chi taccia Lulù Selassié di spasmodica tendenza a voler apparire e a stare al centro dell’attenzione per visibilità e business, il giudizio positivo espresso da Monica Contraffatto sul conto della principessa etiope, che a detta della sportiva dentro e fuori il Grande Fratello vip 6 dimostra di saper guardare al di là delle apparenze: “È una ragazza giovane che ho apprezzato molto nel momento in cui è andata oltre l’apparenza guardando la sostanza di una persona- spiega alludendo alla lovestory che Lulù Selassié ha vissuto con Manuel Bortuzzo, quando il web le chiede tra le Instagram stories cosa ne pensi della princess -così come dovrebbero fare tutti… Visto che molte volte si tiene più all’aspetto fisico etichettando le persone per quel che sembrano e non per quel che sono”. E ancora, poi, aggiunge la sportiva: “Da amputata molte volte la gente mi guarda con gli occhi del “poverino” altre non vedono le differenze, anzi nelle differenze colgono il meglio e ne traggono spunto per non abbattersi e rinascere e lei è tra quelle che guarda le persone per quel che sono e non in che condizioni ‘vivono’ “.

In più occasioni lo stesso Manuel Bortuzzo ha lasciato intendere di non gradire l’attitude di Lulù ad apparire e a vivere tra sfarzi, luci di riflettori e obiettivi fotografici, anche prima che giungesse ai microfoni di Verissimo da parte di entrambi la conferma della loro rottura post-Grande fratello vip 6. Pare quindi palese che il mondo dello sport, rappresentato da Monica Contraffatto, si schieri dalla parte della princess nella partita mediatica Manuel vs Lulù con un provvisorio dell’uno a zero per la princess.

