Lulù Selassiè non perdona Barù “Ha avuto gli aerei grazie a Jessica”/ “Lei continua…”

Lulù Selassiè continua ad avere dubbi e perplessità sull’atteggiamento di Barù nei confronti della sorella Jessica. Dopo aver sentito il confessionale fatto dal toscano, la fatina del Grande Fratello Vip 2021, almeno per ora, non sembra disposta a lasciar perdere. Le lacrime di Jessica hanno ferito Lulù che, durante un momento di relax nella zona beauty della casa con la sorella e Delia Duran, è tornata sull’argomento esprimendo tutti i suoi dubbi.

Barù flirta con Jessica Selassiè: "Sarebbe bellissimo se..."/ Lei sorride e...

“Ha avuto gli aerei è vero, sì ma se questo ha gli striscioni è grazie a te Jessy. Altrimenti non se lo calcolava nessuno fidati. Scusate, mi dispiace ma sono troppo vera sorry. Sono sincera e dico la verità, non sono falsa“, ha detto la fidanzata di Manuel Bortuzzo che, di fronte al tentativo di Jessica di difenderlo, ha aggiunto – “Jessica continua a giustificarlo, ma capirà definitivamente quando vedrà quello che le dirà nostra madre fuori. Mia mamma è d’accordo con me, vedi come sarà stata arrabbiata ieri sera e lo stesso nostro fratello”.

Lulù Selassiè attacca Barù "I televoti vinti da lui molto ambigui"/ "Mi fa schifo…"

Lulù Selassiè, nuovo affondo su Barù

Le parole e la schiettezza di Lulù Selassiè sono state apprezzate da Delia Duran che ha ammesso di condividere il suo pensiero. Lulù, così, ha fatto una proposta a Delia che, quest’ultima, ha accolto immediatamente: “Quando usciamo ti veniamo a trovare a Milano così Jessica conosce il tuo amico bello. Tanto non avrà più in mente Barù una volta per tutte. Poi sarà un gentleman, non come questo qui. Bisogna presentarle tanti amici bellocci. Questo si è fatto il GF grazie a lei”, ha aggiunto la fatina.

Lulù, dunque, resta fermamente convinta che tra Jessica e Barù, fuori, non possa esserci niente non considerando Barù l’uomo giusto per la sorella. Sarà davvero così? In attesa di scoprirlo, nelle scorse ore, Jessica e Barù sono tornati a flirtare.

Lulù "Barù e Jessica si sono baciati nella capanna"/ "...Lui non vuole dirlo..."





© RIPRODUZIONE RISERVATA