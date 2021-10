Lulù Selassié piange disperata e accusa Soleil in diretta/ “Razzismo? Non puoi capirlo tu!”

Scoppia il caos al Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini apre il caso Soleil Sorge. La concorrente è stata accusata di razzismo e in Casa Ainett, Samy e le sorelle Selassié sono pronte attaccarla in diretta, non avendo accettato le sue scuse. Ha il via in diretta una lite accesissima che mette anche Signorini in difficoltà proprio dopo aver cercato di spiegare la posizione della Sorge. Quando Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno cercato di spiegare le intenzioni di Soleil, in Casa le donne hanno iniziato ad urlare contro loro, accusandole di voler giustificare le parole della concorrente.

Francesca Cipriani ha iniziato a piangere, così come Jo Squillo ma la reazione più forte è stata quella di Lulù Selassié. Scoppiata in lacrime, la ragazza si è alzata in piedi e messa di fronte a Solei, accusandola nuovamente di aver usato parole razziste. “Non puoi capire cosa significa”, la ha quindi ripetuto più volte, prima di essere portata via da alcuni compagni, palesemente sconvolta. Signorini è stato dunque costretto a tagliare il collegamento e chiedere ad un autore di calmare le acque per potersi poi ricollegare.

