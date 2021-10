Grande Fratello Vip 2021, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: processo a Solei Sorge razzismo?

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta sesta puntata 1 ottobre

Il Grande Fratello Vip 2021 torna in onda oggi, venerdì 1° ottobre, con una puntata elettrizzante. Saranno tanti gli argomenti che Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli affronteranno nel corso della serata con tutti i concorrenti. Dopo l’eliminazione di Tommaso Eletti, questa sera, un altro inquilino dovrà lasciare per sempre la casa. Al televoto, al termine delle nomination della scorsa puntate, sono finiti Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi e Andrea Casalino. Chi sarà eliminato?

Secondo i sondaggi del web, il candidato all’eliminazione è Andrea Casalino. L’attore, secondo gli utenti del web, dovrebbe tornare a casa. Dovrebbero salvarsi, invece, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu. Tra i tre gieffini, tuttavia, potrebbe essere un testa a testa tra Gianmaria e Andrea mentre dovrebbe salvarsi senza problemi Nicola. Andrà davvero così?

Il tema principale della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021 sarà Soleil Sorge contro tutti. L’influencer è finita nel mirino degli altri concorrenti per la frase rivolta ad Ainett Stephens e Samy Youssef. “Sembrate delle scimmie”, ha detto Soleil durante una discussione. La Sorge, poi, si è scusata più volte non riuscendo, però, a ricucire il rapporto con tutti gli altri. Soleil è sempre più isolata in casa nonostante abbia più volte dichiarato che la sua intenzione non era assolutamente quella di offendere alcuni dei concorrenti della casa.

Soleil ha puntualizzato di non essere assolutamente razzista e che non avrebbe mai detto una frase con l’intenzione di offendere avendo vissuto sulla propria pelle sofferenze del genere. Dopo il confronto con Ainett, Samy, Raffaella Fico e tutti gli altri concorrenti, Soleil si è detta pronta a lasciare la casa qualora dovesse passare un simile messaggio sul suo conto.

Nel corso della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini si occuperà anche delle Principesse Selassiè dopo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi sul padre. Jessica, Clarissa e Lucrezia sono vere principesse? La questione sarà affrontate questa sera. Nel frattempo, le tre concorrenti hanno avuto la possibilità d’incontrare alcuni membri della propria famiglia per la delicatezza della situazione.

“Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari“, ha fatto sapere il Grande Fratello attraverso un comunicato ufficiale. Quale sarà la reazione di Jessica, Lucrezia e Clarissa?



