Lulù Selassiè ripensa al bacio con Manuel Bortuzzo/ “Quando sono venuta in camera tu…”

Lulù Selassiè si è scambiata un tenero bacio con Manuel Bortuzzo dopo la puntata in diretta. La ragazza però sembra essere sempre alla continua ricerca di conferme tanto che ha deciso di confrontarsi con il nuotatore sul momento di tenerezza. Manuel però è stato vago come sempre. Lui le ha spiegato: “Senza certezze io non posso fare niente. Ci sono delle cose che devi conoscere, che devi sapere di me”. Lulù è apparsa comprensiva e gli ha detto: “Io ti capisco, ma lunedì comunque c’è stato un momento in cui io e te ci siamo riavvicinati praticamente. Poi non lo so, dimmelo tu. Non credo che sia un problema per te se ti do un bacio. Non in momenti come adesso, non lo farei mai. Di certo non voglio ripetere gli stessi errori, che hanno portato ad allontanarci. Sarei stupida”.

Manuel Bortuzzo le ha anche spiegato di non aspettarsi reazioni eccessivamente entusiaste anche quando gli scrive dei bigliettini: “Ormai mi conosci. Purtroppo non do molte soddisfazioni nella vita. Tu mi fai anche quelle cose scritte, ma quando fuori mi fanno un regalo sono uguale. Non salto di gioia. Sono fatto così”.

Lulù Selassiè non ha la pretesa di cambiare Manuel Bortuzzo. E’ lei a rassicurare il giovane nuotatore: “A me piaci come sei, non voglio che cambi. Sei fatto così tu amore, sei sempre stato così dall’inizio. Tu sei sempre stato te stesso. Non avevi una maschera e poi te la sei levata. A me piaci perché sei tu, non voglio che tu diventi un’altra persona. Io sono contenta che ci siamo dati dei baci”. Manuel Bortuzzo le ha spiegato che infatti scambiarsi dei baci non rappresenta un problema. Lulù ha ricordato il momento del bacio e si è detta sorpresa e felice allo stesso tempo per quel gesto: “Quando sono venuta in camera e tu stavi sdraiato a letto, io non mi sarei mai aspettata che tu mi prendessi il braccio e mi buttassi nel letto. È stato bellissimo per me. Io lo so che tu non vuoi che succeda qua dentro, nella casa”.

Il nuotatore ha ammesso una sua difficoltà dovuta alla presenza nella casa del Grande Fratello Vip delle telecamere. Manuel ha confidato a Lulù Selassiè: “Non ho proprio bisogno di fare nulla qui, queste cose mie quando me le toccano poi non mi piace più. La cosa più bella per me in amore è quando è tuo e basta. Qua davanti a tutti non mi va”. Sarà solo questo il motivo?



