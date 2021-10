Manuel Bortuzzo ripensa all’ex fidanzata Martina/ Poi coccole a letto con Lulù

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, i colpi di scena non mancano mai. Dopo aver baciato nuovamente Lulù Selassiè ed essersi riavvicinato a lei, in veranda, durante una chiacchierata con Alex Belli, Manuel Bortuzzo pensa all’ex fidanzata Martina che era con lui il giorno della sparatoria. Tutto è nato quando sulla casa è arrivato un drone con il seguente messaggio: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. In casa, i concorrenti hanno cominciato a pensare alle varie ipotesi e a Manuel è tornata in mente l’ex fidanzata.

“Ti farebbe piacere se lei ti facesse una sorpresa?”, gli chiede Alex Belli. Manuel tentenna e Belli aggiunge: “Vi siete lasciati bene, c’è un rapporto di simbiosi…” e a questo punto Bortuzzo spiazza il coinquilini ponendosi una domanda. “Ma ci siamo lasciati?” si chiede. Poi ribadisce che la storia è finita e, in veranda, durante una chiacchierata con Lulù, ribadisce di aver bisogno di certezze e di mostrarle tutto della sua vita prima di tuffarsi in qualcosa di diverso.

Manuel Bortuzzo non riesce a lasciarsi totalmente andare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra ripensamenti sull’ex fidanzata e dubbi sul futuro come vorrebbe Lulù Selassiè. Quest’ultima, dopo il bacio ricevuto a sorpresa da Manuel, ha cambiato atteggiamento lasciandogli gli spazi che lui ha sempre rivendicato. Tuttavia, prima di dormire, Manuel e Lulù riescono a ritagliarsi anche un momento per stare insieme.

E’ quanto accaduto anche la scorsa notte quando, dopo aver pensato all’ex fidanzata e aver espresso i propri dubbi a Lulù, si è lasciato andare a qualche coccola prima di dormire sotto lo sguardo di Aldo Montano che, dopo il bacio tra i due, in confessionale, ha ammesso di essere contento di vederli nuovamente vicini. Cosa accadrà, dunque, tra Manuel e Lulù? Signorini è pronto ad indagare.

#gfvip Manuel e i suoi ripensamenti pic.twitter.com/xbJQA86di4 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) October 28, 2021





