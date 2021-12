Lulù Selassiè rovina il momento hot tra Gianmaria e Sophie/ “Perchè si russa?”

La notte appena trascorsa è stata particolare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, dopo giorni di gelo, non solo si sono riavvicinati, ma hanno anche dormito insieme scambiandosi un bacio passionale. Tutto è accaduto nella stanza arancione dove Sophie dorme con Lulù Selassiè che si è rannicchiata nel suo posto per lasciare spazio a Sophie e Gianmaria. Oltre alla passione, però, non sono mancati i momenti divertenti. Nella stanza arancione, infatti, dormono anche Miriana e Biagio che sono accanto a Lulù grazie ai due letti uniti, Giucas Casella, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.

Nella stanza arancione qualcuno russa e Lulù Selassiè, nel provare a dormire nonostante il momento di passione di Sophie e Gianmaria, si lascia andare ponendosi una domanda esistenziale che fa ridere tutti gli amici con cui divide il letto.

Lulù Selassiè e la domanda esistenziale sul russare al Grande Fratello Vip

Mentre Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si baciano sotto le coperte, sentendo russare gli altri inquilini della stanza arancione del Grande Fratello Vip 2021, Lulù Selassiè, non riuscendo a dormire, si è lasciata andare ad una domanda. “Non capisco perchè l’essere umano russa”, ha detto parlando con Sophie e Gianmaria.

La riflessione di Lelù ha fatto ridere tutti nella stanza arancione mentre il video è diventato immediatamente virale. Negli ultimi giorni sono tanti i fans del reality che stanno apprezzando la Selassiè che è al televoto con Gianmaria, Jessica e Patrizia. Tra i quattro nominati, chi sarà il preferito del pubblico?

