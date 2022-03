Lulù Selassiè scopre di essere stata menzionata da Gue Pequeno/ “Mi prendi in giro?”

Lulù Selassiè era finita qualche giorno nelle storie Instagram di Gue Pequeno. La principessa si era esibita nella casa del Grande Fratello Vip cantando “Scooteroni”. Ad apertura di puntata, Alfonso Signorini glielo ha fatto presente. La reazione di Lulù non si è fatta attendere. Lulù è rimasta incredula e subito dopo ha commentato: “Guè Pequeno ha messo una mia foto su Instagram? Ma non è vero dai! Cioè, è vero? Se è vero ringrazio! Certo: grazie, love you, grazie Guè! Ma Alfy, mi prendi in giro?”. Anche Jessica Selassiè è rimasta interdetta. Durante la puntata la sorella di Lulù ha di nuovo chiesto a Signorini se la notizia del repost di Gue Pequeno fosse stata vera o meno: “Ma è vero vero vero che Guè Pequeno ha repostato Lulù? Top! Pazzesco, Lulù sta facendo la collezione!“.

Il video in questione pubblicato da Guè Pequeno è senza audio, ma nel video originale si vede chiaramente tutto il gruppo di ragazze ballare e cantare sulle note di Scooteroni, un suo singolo in coppia con Marracash. Da qua la battuta “senza mai partecipare ad una edizione“, dato che non sarebbe la prima volta che al GF Vip passano un suo pezzo. Lulù Selassiè è stata finora uno dei personaggi più imitati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Oltre al rapper Gue Pequeno e Cardi B, Lulù Selassiè è stata citata anche da Gianni Celeste e dal comico Andrea Pucci che l’ha imitata a “Michelle Impossibile” di Michelle Hunziker.

Lulù Selassiè è stata vittima di razzismo e stalking

Lulù Selassiè è stata protagonista ieri sera nella puntata del Grande Fratello Vip. La principessa ha ripercorso la sua storia attraverso la linea della vita. Lulù ha vissuto momenti difficili ed è stata vittima a scuola di razzismo: “Non volevo mai andare a scuola, non mi trovavo bene. Quindi, ero un po’ esclusa. Purtroppo a scuola questo bambino mi disse una parola che io non conoscevo neanche. Da lì cominciai a vedermi in maniera diversa rispetto agli altri bambini. Iniziarono le mie insicurezze, tante paure”. Lulù non aveva amiche in quel periodo e si sentiva esclusa: “Nessuno mi chiamava. Ero io che dovevo invitare. Era una questione di razzismo. C’erano momenti che mi trattavano bene, ma quando c’era da frequentarmi non mi includevano mai”. Lulù ha vissuto un profondo disagio tanto che ha rivelato che la mattina si rifiutava di andare a scuola: “La mattina era un incubo per me, perché non volevo andare a scuola, volevo stare con mia mamma. Già in macchina piangevo disperatamente, non volevo entrare a scuola. Mi sono sentita diversa quando un bambino mi chiamò neg*a”.

L’incubo però non è finito. Quando Lulù si è trasferita a Londra ha iniziato ad essere vittima di stalking: “Vado a Londra e inizia un incubo: ho vissuto stalking, ricatti. Questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava. La mattina mi svegliavo con 80/90 messaggi di questa persona, ho vissuto un incubo che non sapevo come avrebbe avuto fine. Ne ho parlato a Jessica ma non riuscivo a dirlo a mia mamma a quel punto le scrissi un messaggio lunghissimo per dirglielo e lei iniziò a piangere, dicendo ‘che madre sono stata che non mi sono accorta della tua sofferenza”. Lulù Selassiè ha ringraziato la madre e la sorella Jessica per esserle state vicino.



