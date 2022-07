Lulù Selassiè sta male e riceve una sorpresa dai fan/ “Grazie per ciò che fate per me”

Lulù Selassiè sta male: arriva la sorpresa dei fan

Uno dei personaggi più discussi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip è stato Lulù Selassiè. La ragazza ha vissuto nella casa una storia d’amore con Manuel Bortuzzo finita, però, pochi giorni dopo la fine del reality. Una grande delusione per la ragazza e per i fan della coppia, che speravano in una lunga storia d’amore. Molti di questi fan, nella querelle poi nata tra le due parti, si sono schierati a favore di Lulù e ancora oggi la sostengono.

In questi mesi Lulù Selassiè ha infatti iniziato ad essere seguitissima sui social. Tanti i fan che la sostengono nei momenti difficili, così come è accaduto di recente, quando la giovane ha fatto sapere di stare male. In tutta risposta Lulù ha infatti ricevuto dai suoi sostenitori supporto e piccoli doni.

Lulù Selassiè ringrazia i fan su Instagram

Un gesto, quello dei fan, che Lulù ha voluto sottolineare su Instagram, ringraziandoli con un lungo messaggio. Questo recita: “Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera… Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perché so quanto ci tenete che io li riceva!”, ha esordito Lulù tramite le storie di Instagram. L’ex gieffina ha infine aggiunto: “Vi voglio ringraziare per tutto ciò che fate per me, vi amo tanto! Così come i fiori meravigliosi ricevuti, ed anche la bellissima sorpresa di oggi. Sono così grata di essere sempre nei vostri pensieri e di ricevere tutte queste coccole! Siamo una famiglia…”

