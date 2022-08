Lulù Selassiè: “Sto scrivendo un libro”/ Parlerà anche dei suoi traumi dell’infanzia?

Lulù Selassiè scrive un libro: “Avevo questa idea da molto tempo”

Lulù Selassiè, dopo la fine del Grande Fratello Vip che l’ha resa nota, sta scrivendo un libro. La principessa etiope ha un grande amore per la lettura e, sui social, ha annunciato questo grande progetto ai fan. L’ex gieffina racconterà la sua storia, spaccati di vita che desidera trasmettere agli altri per lanciare un messaggio.

La principessa ha, dunque, dichiarato: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà.”

Oltre al progetto di scrivere un libro, Lulù Selassiè sembra non volersi fermare. Ai suoi follower, sempre sui social, ha fatto capire chiaramente che è in arrivo un suo primo singolo.

La principessa etiope, infatti, dichiara: “Se vi canto qualcosa? No mi dispiace, perché dovrete aspettare qualcosa di molto ma molto più fig* che semplicemente cantare su una diretta di Instagram!”. Nonostante non abbia dato molte indicazioni, sembra che l’ex gieffina abbia in mente un progetto anche musicale. D’altronde i suoi fan la conoscono anche per la sua bellissima voce e le sue doti di cantante. Lulù Selassiè sembra avere voglia di realizzare tutti i suoi sogni, dedicandosi a se stessa dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Lei stessa aveva svelato sui social i motivi per cui la storia con l’ex gieffino è finita.

