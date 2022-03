Lulù Selassié verso L’isola dei famosi?/ L’ex Gfvip: “Sì, ma alle mie condizioni”

Dal Grande fratello vip a L’isola dei famosi? Parla Lulù Sélassié

E’ stata una delle colonne portanti del Grande fratello vip 6 e ora potrebbe diventare una new-entry a L’isola dei famosi 2022, si tratta di Lulù Sélassié. A renderlo noto è lei stessa in un’intervista concessa in queste ore nel corso del terzo appuntamento consecutivo a L’isola party condotto da Ignazio Moser, programma che si registra in parallelo agli appuntamenti tv de L’isola dei famosi 2022. Per l’occasione, infatti, mentre era in onda la terza diretta del reality honduregno la princess etiope ha ammesso a L’isola party che prenderebbe parte al gioco made in Honduras, ma alle sue condizioni, o meglio a patto che lo sbarco nel suo caso avvenga insieme alle sorelle con cui ha condiviso il Grande fratello vip 6, Clarissa e Jessica Sélassié, vincitrice quest’ultima del reality dei vipponi, ma non solo.

“Io in Honduras?- dichiara, una volta incalzata sulla possibilità di sbarcare in Honduras come naufraga de L’isola dei famosi-. Sì magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, una resistente all’acqua. A L’Isola dei Famosi con le mie sorelle? Sì sarebbe bello perché comunque”. E ancora, poi, prosegue dettando le due “regole”: “Certo che non sarebbe facile, perché comunque è un’esperienza molto più dura del GF Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutto e invece lì devi stare su un’isola deserta. Però avere le mie sorelle eviterebbe i momenti di tristezza e disperazione che altrimenti mi verrebbero. Credo che sarebbe anche bello e in un certo senso utile per me come esperienza”.

L’intervista, poi, assume dei toni esilaranti, con Lulù Sélassié che commenta anche le congiunzioni elastiche dei concorrenti unici, che a L’isola dei famosi si formano con due concorrenti che in coppia si legano con un elastico: “Certo, ho visto che quest’anno li hanno legati con l’elastico. Come reagiremmo noi tre? All’inizio penso che ci faremmo tantissime risate perché è una cosa strana. Questo però per i primi momenti. Dopo qualche ora inizieremmo a mandarci a quel paese sicuro. Poi un conto è essere in due, ma addirittura in tre”.

L’isola dei famosi 2022, Lulù Sélassié immagina la sua Honduras con la sua valigia ideale

Nel corso dell’intervento concesso a L’isola Party, in prospettiva di un’eventuale esperienza da condividere come naufraga a L’isola dei famosi 2022, poi, Lulù Sélassié non fa mistero che sbarcherebbe in Honduras solo con la sua valigia ideale: “Allora sicuramente il mio lucida labbra, il mio profumo preferito e una crema per il corpo. però vorrei portare anche l’eyeliner“.

“Lulù unica in tutto, la nostra star”, si legge tra i commenti social più aggreganti sulla princess etiope, e poi ancora tra gli altri: “Sì, noi l’amiamo molto”; “Amore”.

