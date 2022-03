Lulù Selassiè vincitore Grande Fratello Vip? Ecco perché!/ E’ entrata in sordina…

Lulù Selassiè in finale al Grande Fratello Vip grazie a Manuel Bortuzzo?

Lulù Selassiè è una delle candidate alla vittoria del Grande Fratello Vip. La principessa è inseguita dalla sorella Jessica e da Davide Silvestri. Lulù era un volto sconosciuto ai telespettatori quando ha varcato la porta rossa. Da parte del pubblico c’era una iniziale diffidenza e in molti si chiedevano chi fossero le sorelle Selassiè. Con il tempo, grazie anche al suo rapporto con Manuel Bortuzzo, Lulù si è lasciata andare permettendo al pubblico di venire a contatto con il suo lato più forte ma anche con le sue fragilità. Lulù ha parlato di bullismo portando all’attenzione del pubblico un messaggio importante. E’ riuscita a smascherare spesso l’ipocrisia degli altri concorrenti. Certo, a volte i suoi comportamenti sono stati eccessivi e arroganti. Ricordiamo ancora quando Lulù si era rinchiusa in bagno e non voleva uscire. Alfonso Signorini la redarguì pesantemente dandole della maleducata.

Per Lulù Selassiè è stato difficile emergere considerando che spesso si è trovata a scontrarsi con volti noti come Katia Ricciarelli ma anche Manila Nazzaro. Il suo essere controcorrente ha sollevato polemiche ma ha anche attirato il pubblico. Bisogna ammettere che Alfonso Signorini non sembra mai aver nutrito chissà quale particolare simpatia nei suoi confronti. Il conduttore ha fatto più squadra attorno a Katia Ricciarelli o a Soleil Sorge. Lulù però nonostante lo sfavore iniziale è riuscita a far parlare di sé e ha conquistato il pubblico con la sua ironia, il suo piglio anche un po’ infantile, e i suoi vezzi.

Lulù Selassiè è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip

Lulù Selassiè è sicuramente la vincitrice morale di questa edizione del Grande Fratello Vip. Appassionata, dolce, è il personaggio rivelazione. La sua storia con Manuel Bortuzzo ha entusiasmato i fan che ora sperano che i due possano continuare a far sognare anche fuori dalla casa. Lulù Selassiè è stata criticata per il suo comportamento opprimente nei confronti di Manuel ed è stata messa spesso sulla graticola per questo. Lulù ha difeso sempre i suoi sentimenti anche contro chi la accusava di aver attuato una strategia per una questione di visibilità. Lulù ha sfidato una montagna russa consapevole anche delle difficoltà che il suo amore si trova a dover affrontare. Manuel Bortuzzo è sulla sedia a rotelle e proprio in una recente intervista ha sottolineato il fatto di non poter avere figli. Una confessione dolorosa che il ragazzo avrebbe fatto nella casa a Lulù. La principessa però non si è tirata indietro ma anzi ha cercato di fargli forza dicendo che il suo sentimento lo avrebbe sempre tenuto al riparo.

Lulù Selassiè è la ragazza che in fondo tutte noi vorremmo essere. Fragile e delicata da un lato, coraggiosa e determinata dall’altro. Lulù Selassiè non ha avuto paura nemmeno di andare contro la sorella Jessica quando si è trattato di aprirle gli occhi su Barù. L’ha presa anche a male parole pur di farle capire che stava sbagliando. Nella vita, Lulù potrebbe essere l’amica perfetta, quella che ti risolleva quando sbagli e quella che ti asciuga le lacrime quando soffri. Lulù Selassiè è caduta ma si è anche rialzata. Un messaggio importante per le ragazze che non hanno stima in loro stesse e che tendono ad abbattersi. Lulù è una guerriera e potrebbe diventare una bandiera per quelle ragazze che faticano ancora a credere in sé stesse.



