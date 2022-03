Lumaca, chi è? Il Cantante Mascherato 2022/ I Cugini di Campagna o I Gemelli di Guidonia?

La terza edizione de “Il cantante mascherato” sta per volgere al termine, cresce così la curiosità dei telespettatori in merito alla reale identità dei personaggi famosi che si nascondono sotto le maschere. Gli “investigatori” Flavio Insinna, Caterina Balivo, Arisa e Francesco Facchinetti hanno provato ad avanzare alcune ipotesi, ma ci sono ancora alcuni misteri da risolvere.

Vladimir Luxuria critica Floriana Secondi "Ha esagerato con Vaporidis"/ "È sbagliato"

Come aveva indicato prima della partenza della trasmissione, è importante tenere in seria considerazione tutti gli indizi che sono stati lanciati nel corso delle puntate da cui potrebbero scaturire dettagli utili a fugare ogni dubbio. Nel caso della Lumaca i più attenti hanno notato la grandezza del guscio: si pensa quindi che sotto possa esserci più di una persona.

Chi è Camaleonte? Il Cantante Mascherato/ Da Morgan a Costantino della Gherardesca

Chi è la Lumaca? Cresce la curiosità per il personaggio de “il Cantante Mascherato 2022”

Nel corso di una delle puntate de Il cantante mascherato 2022 la Lumaca si è lasciata andare a una frase che alimenta le perplessità di telespettatori e giuria: “E’ molto romantica l’idea di padre e figlia dentro lo stesso guscio. Naturalmente sul palco sto con la mia faccia e non mi piace che lumaca nel pensiero comune sia sinonimo di lentezza”.

Se davvero sotto la maschera ci fosse una persona, potrebbe non essere del tutto sbagliata una delle ipotesi lanciata dal popolo dei social: secondo alcuni utenti si tratterebbe infatti de I Gemelli di Guidonia, vincitori dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”. Ma c’è un altro indizio che non dovrebbe essere sottovalutato: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto complessivamente 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono tre vittorie al Festival di Sanremo”. Qualcuno parla de I Cugini di Campagna, ma non tutti i dettagli corrisponderebbero alla descrizione.

Chi è Soleluna? Il Cantante Mascherato/ Ipotesi Alberto Matano "Potrei anche..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA