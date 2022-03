Lumaca, Il Cantante Mascherato 2022, chi è?/ Colpo di scena con Pino Insegno?

Siamo alla quinta puntata del Il Cantante Mascherato 2022 e l’identità di Lumaca deve ancora essere svelata. Il personaggio misterioso ha incuriosito fin dal debutto per le sue particolarità, ma ancora non è chiaro chi si nasconda dentro il costume. Le ipotesi si sono sprecate e in questi ultimi giorni ne è spuntata una che la giuria, fino ad oggi, non ha mai preso in considerazione: stiamo parlando del gruppo di attori comici formato da Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti.

Un’idea rimbalzata direttamente dai social e che qualcuno ha subito ridimensionato ricordando che il gruppo, ormai, è sciolto da diverso tempo. Ma ad ogni modo non si può escludere a priori una possibile reunion in occasione del Cantante Mascherato.

Lumaca, chi è? Gli indizi de Il Cantante Mascherato 2022

Dunque chi è Lumaca? Se dentro il costume non ci fossero i comici Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti, allora l’ipotesi più credibile sarebbe sempre quella che porta a Lino Banfi e la figlia Rosanna oppure ai Gemelli di Guidonia, sempre più sulla cresta dell’onda dopo l’avventura trionfale a Tale e Quale Show. In questo senso alcuni dei giurati sembrano vedere di buon occhio l’accoppiata padre e figlia, se non altro per l’originalità della scelta da parte della produzione.

“È così romantica l’idea di padre e figlia dentro lo stesso guscio. Non trovate?”. La settimana scorsa a Il Cantante Mascherato 2022, in ogni caso, è spuntato un ulteriore nome ad arricchire il parterre delle ipotesi, quello di Giancarlo Magalli in compagnia delle figlie. Realtà o una semplice boutade?

