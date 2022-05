Luna rossa, eclissi totale notte 16 maggio/ Come vederla: a occhio nudo in Italia

La Luna rossa torna a brillare nel cielo: nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio si verificherà una eclissi totale. Il fenomeno inizierà alle 3.30 e si concluderà alle 8.50 circa: sarà perfettamente visibile ad occhio nudo, anche senza l’aiuto di un binocolo o di un telescopio, per tutta la sua durata nelle diverse parti del mondo in base al fuso orario.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 14 maggio: tutti i ritardi

Anche in Italia la Super Luna sarà visibile, seppure per poco tempo, ovvero per la prima parte. Il momento clou, infatti, sarà all’alba (per la precisione alle ore 6.11), quando ormai il nostro satellite nel Paese sarà tramontato da circa venti minuti. Gli italiani appassionati dovranno dunque accontentarsi, anche perché l’altra eclissi lunare di quest’anno è in programma il prossimo 8 novembre ma purtroppo per noi sarà completamente invisibile. Per chi non vuole rinunciare alla fase finale del fenomeno, l’evento sarà trasmesso in diretta dal Virtual Telescope Project, con immagini da Roma e dalle Americhe, a partire dalle 03.32 ora italiana, ovvero dal momento in cui la Luna inizierà a entrare nel cono di penombra creato dalla Terra che transita davanti al Sole.

Don Giustino Russolillo proclamato Santo da Papa Francesco/ Fu parroco nel Napoletano

Luna rossa, eclissi totale notte 16 maggio: cosa avviene

L’eclissi totale, come quella che avverrà nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio, causa la cosiddetta Luna rossa poiché nelle ore del fenomeno l’atmosfera terrestre indirizza verso il satellite la porzione rossa dello spettro elettromagnetico. Per l’occasione, inoltre, il nostro satellite si troverà prossimo alla minima distanza dalla Terra (il cosiddetto perigeo) e sembrerà dunque di dimensioni più grandi.

L’aspetto curioso è quello relativo al fatto che la stessa aureola rossa sarebbe visibile anche nel caso in cui guardassimo l’eclissi dalla Luna invece che dalla Terra. In quel caso, però, si tratterebbe però di una eclissi solare, dato che il Sole sarebbe a quel punto parzialmente oscurato dal passaggio del nostro pianeta.

Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Eurovision Song Contest, sventato attacco hacker

© RIPRODUZIONE RISERVATA