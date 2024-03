Luna Rossa Prada Pirelli: Made in Italy al servizio dello sport/ Cavalieri del Lavoro: “Eccellenza vincente”

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro nella giornata di venerdì 15 marzo 2024 ha organizzato a Roma l’incontro chiamato ‘Luna Rossa Prada Pirelli: una sfida tra sport, innovazione e tecnologia‘, dedicato proprio al team velistico che porta il tricolore nel mondo. L’obiettivo dell’incontro era proprio quello di approfondire l’eccellenza italiana del Made in Italy, sotto il punto di vista industriale e dell’innovazione tecnologica, con un focus in particolare sui successi sportivi in ambito nautico.

L’evento dedicato a Luna Rossa Prada Pirelli si è tenuto, appunto, lo scorso venerdì a Roma, presso il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro ‘Lamaro Pozzani’. La serata è stata moderata da Paolo Mazzanti (direttore della rivista ‘Civiltà del Lavoro’), mentre ad aprire i lavori c’era Maurizio Sella (Presidente della Federazione Nazionale), assieme a Luigi Abete (presidente della Commissione per le attività di formazione) e Agostino Randazzo Randazzo (presidente del Circolo della Vela Sicilia). Sono intervenuti, inoltre, durante l’evento della Federazione Cavalieri del Lavoro anche Max Sirena e Pierino Persico, rispettivamente il Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli e il presidente di Persico, azienda leader nella produzione di imbarcazioni sportive.

Luna Rossa Prada Pirelli tra Made in Italy, innovazione e successi sportivi

L’obiettivo dell’incontro promosso dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, dedicato a Luna Rossa Prada Pirelli ha posto, in particolare, l’accento sulla sinergia tra competizione sportiva e progresso tecnologico. In questo senso, infatti, appare evidente come il team velistico rappresenta perfettamente l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi, intrecciato in modo unico con la passione per il mare e la vela.

Centrale, inoltre, il focus posto dalla Federazione Cavalieri del Lavoro sull’aspetto Made in Italy che c’è dietro alle imbarcazioni di Luna Rossa Prada Pirelli, a sua volta rappresentazione di quell’impegno a raggiungere gli obbiettivi, guardando sempre al progresso tecnologico, che distingue le produzioni italiane. Non a caso, infatti, l’incontro rientra tra le iniziative promosse dalla Federazione in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si terrà il prossimo 15 aprile. Inoltre, la Federazione Cavalieri del Lavoro ha voluto aprire l’incontro su Luna Rossa Prada Pirelli anche agli allievi della rete nazionale dei Collegi di Merito, con lo scopo di incoraggiare nelle nuove generazioni i valori del Made in Italy, riaffermando l’impegno della Federazione a celebrare il valore e le qualità delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.

Federazione Cavalieri del Lavoro: “Il Made in Italy è capacità di innovazione e determinazione”

“La capacità di innovazione e la determinazione nell’affrontare le sfide più complesse sono caratteristiche del Made in Italy, testimoniate da molte aziende di Cavalieri del Lavoro”, ha spiegato Maurizio Sella, presidente della Federazione Nazionale in calce all’evento su Luna Rossa Prada Pirelli. “Da una recente analisi svolta da Crif Ratings emerge il contributo centrale delle aziende dei Cavalieri del Lavoro al sistema Paese in termini economici e di occupazione. In primo luogo, confrontando il Valore Aggiunto generato dalle aziende con il PIL italiano, emerge una rilevante contribuzione (5%) delle stesse aziende alla ricchezza del paese“. Inoltre, dallo studio emerge che “le aziende dei Cavalieri del Lavoro, pur rappresentando il 3% del campione nazionale, sviluppano il 20% degli addetti dal punto di vista occupazionale”.

Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, invece, ha ricordato che “siamo l’unico team in Coppa America ad avere il tricolore sullo scafo“, rilanciando il loro impegno a “portare il nostro Paese e il Made in Italy nel mondo, a tutti i livelli. Rappresentiamo l’Italia nel trofeo sportivo più antico che esista“, oltre a rappresentare “l’apice della tecnologia applicata alla vela“. Pierino Persico, Cavaliere del Lavoro e Presidente di Persico, invece, ha ricordato che l’esperienza della Persico Group “è iniziata nel 1976” arrivando oggi a “realizzare stampi per più settori, da quello industriale a quello aerospaziale“. La partnership con Luna Rossa Prada Pirelli, ricorda, è nata dal fatto che “avevamo una marcia in più per la tecnologia e siamo stati scelti soprattutto per le nostre competenze tecnologiche all’avanguardia“.

