I tempi in cui interpretava Cettina in un Medico in Famiglia sono lontani, eppure quello resta il personaggio per eccellenza che l’ha fatta amare di più dal pubblico televisivo. Lunetta Savino oggi è un attrice navigata e versatile, pronta a mettersi in gioco con il suo primo ruolo da protagonista assoluta in Libera, dove interpreta una giudice dalla doppia vita. Per quanto concerne la sfera privata, sappiamo che gli ultimi anni non sono stati facili per l’attrice, a causa della malattia che ha colpito e portato via l’amata mamma.

“Con lei avevo un rapporto molto forte, anche di scambio su film, libri, spettacoli. Era una donna molto curiosa, vivace, piena di interessi. Vederla così (aveva l’alzheimer, ndr) è stata una sofferenza assoluta”, ha spiegato Lunetta Savino a Verissimo. Sul fronte sentimentale, il suo cuore batte per il compagno Savero Lodato, giornalista e scrittore con cui iniziò a frequentarsi a distanza. “E’ una persona molto intelligente e ironico […] Ci incastriamo, ci piace trovarci e condividere pezzetti di strada”.

Lunetta Savino e il lusso della libertà: “Per me significa decidere la mia vita e poi…”

Tra le persone che hanno lasciato il segno nella vita di Lunetta Savino, c’è anche il mitico attore Lino Banfi, con cui per anni ha condiviso il set di Un Medico in Famiglia. “Gli voglio molto bene”, ha detto lei a Verissimo. Oggi la Savino non sembra avere molti grilli per la testa, ama però la sua libertà e il lusso di potersi cimentare in nuovi ruoli, senza eccessive pressioni.

“Per me la libertà è poter scegliere sempre la mia vita, riuscire a non farmi condizionare troppo dagli eventi esterni, provare a tenere tutto assieme e concedermi anche delle pause in cui dedicarmi al dolce far niente. Nel vortice della vita, questa è una bella libertà”, ha detto in una interessante intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

