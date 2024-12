L’attrice barese Lunetta Savino è legata in maniera iconica alla fiction “Un medico in famiglia”, dove interpretava Cettina, ma sono tantissimi i ruoli ai quali l’artista di Bari ha prestato il volto e la voce. La sua carriera è cominciata dopo la laurea al DAMS all’Università di Bologna e poi un ulteriore diploma in teatro: l’attrice ha inizialmente recitato proprio a teatro, in una serie di commedie come “Macbeth” e “Il mercante di Venezia”. Nel 1998 ha debuttato in “Un medico in famiglia” mentre negli anni a seguire sono arrivati altri lavori come quello nella serie tv “Il bello delle donne” e nella fiction Rai “Raccontami”, insieme a Massimo Ghini.

Della vita privata di Lunetta Savino, insieme, cosa sappiamo? L’attrice di Bari è stata sposata con Franco Tavassi, dal quale è nato Antonio Tavassi. Dopo il divorzio, l’attrice ha sofferto non poco: “Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita” ha raccontato, spiegando che avrebbe dovuto un matrimonio che durasse per sempre, nel quale crescere il figlio Antonio. Il rapporto con il marito è infatti terminato quando il figlio era ancora piccolo: dopo aver cercato di salvare il matrimonio, Lunetta Savino ha deciso di lasciar andare quel rapporto che non funzionava, crescendo di fatto da sola il figlio Antonio, oggi ungono adulto e maturo.

Lunetta Savino, chi è: il divorzio da Franco Tavassi e il figlio

Il figlio di Lunetta Savino, Antonio Tavassi, è nato quando lei era ancora all’università. L’attrice, infatti, ha avuto il figlio nel 1988, quando studiava al DAMS di Bologna: nonostante ciò ha portato avanti la gravidanza con coraggio, crescendo da sola il figlio Antonio dopo il divorzio con Franco Tavassi, suo ex marito. Il ragazzo, una volta diventato adulto, si è trasferito per andare a lavorare all’estero: oggi è un uomo con una propria vita ma quando può torna in Italia e passa del tempo con la mamma, che ha avuto altre relazioni, senza averne una definitiva.