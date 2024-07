L’uomo che sussurrava ai cavalli, come finisce e significato del film/ Tom Booker muore?

Come finisce L’uomo che sussurrava ai cavalli: trama del film con Robert Redford

Questa sera, martedì 9 luglio 2024, Canale5 ha deciso di riproporre in prima serata un film grande classico del cinema: L’uomo che sussurrava ai cavalli film del 1998 diretto e interpretato da Robert Redford tratto dal romanzo di Nicholas Evans. Sono tante le curiosità sul film, come finisce? Qual è il significato del film? Tom Booker muore? La trama ruota attorno alla 13enne Grace che viene investita da un camion insieme alla sua amica Judith mentre entrambi si trovano in sella ai loro cavalli. Le conseguenze sono drammatiche, Judith muore insieme al suo cavallo mentre Grace perde l’uso di una gamba e il Pilgrim, gravemente ferito, rischia di essere abbattuto. Dopo la tragedia la vita di Grace cambia radicalmente, insofferente e chiusa cade in depressione ed anche Pilgrim diventa aggressivo per il trauma subìto.

A questo punto è la determinata e coraggiosa madre di Grace, Annie, a prendere in mano la situazione. In una ricerca su Internet, apprende dell’esistenza di un cowboy e allevatore di equini, Tom Booker, che armato di una potente ed incredibile empatia cura i cavalli disturbati e ribelli con una straordinaria abilità. I primi approcci sono vani, ma con tanta pazienza, sensibilità e competenza, Tom riesce nell’impresa e “cura” Pilgrim entrando in empatia con lui e conquistando la sua fiducia. Come finisce L’uomo che sussurrava ai cavalli? Tom riesce ad entrare in empatia sia con il cavallo Pilgrim che con la piccola Grace che con lui si apre e sfoga tutta la sua sofferenza. Nel frattempo l’iniziale ostilità tra Tom ed Annie si trasforma in qualcosa di più forte, i due si innamorano. Annie, però, abbastanza combattuta decide di lasciarlo per iniziare una nuova vita con Grace, Pilgrim e il marito. Il film si conclude con Annie che in lacrime riprende la lunga strada verso casa, portando Pilgrim con sé, e con Tom che in sella al suo cavallo osserva in cima ad una collina la macchina allontanarsi. Toccante e profondo il significato de L’uomo che sussurrava ai cavalli.

Significato de L’uomo che sussurrava ai cavalli: Tom Booker muore?

Svelato come finisce L’uomo che sussurrava ai cavalli, non resta che rivelare qual è il significato del film. In un certo senso si propone come una sorta di percorso tra le difficoltà che insidiano l’armonia quotidiana, e le fatiche da affrontare per non spezzare quell’armonia ma anzi recuperarla e renderla più forte di prima. Annie, la protagonista, vede a poco a poco venir meno i propri punti di riferimento: la figlia, il lavoro, il marito, tutti elementi che le riempiono e arricchiscono la vita. L’incontro con Tom l’aiuterà a superare quelle difficoltà. La lunghezza del film trova giustificazione nella necessità di dare tempo per arrivare alla soluzione delle varie crisi ed alla fine il messaggio positivo che ne esce è chiaro e nitido. Tom Booker non muore ne L’uomo che sussurrava ai cavalli, tuttavia sul finale tra il film ed il romanzo ci sono delle differenze. Nel romanzo infatti, quando Annie ritorna dal marito Robert scopre di essere incinta e darà alla luce un figlio con gli stessi occhi azzurri di Tom.











