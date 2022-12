L’uomo dei sogni/ Su Italia 1 il film con Kevin Costner e Ray Liotta

L’uomo dei sogni, film di Italia 1 diretto da da Phil Alden Robinson

L’uomo dei sogni va in onda oggi, giovedì 29 dicembre, a partire dalle ore 16.10 su Italia 1. Ci troviamo di fronte a un film drammatico e sportivo prodotto negli USA nel 1989 da Lawrance e Charles Gordon e diretto da Phil Alden Robinson. Il regista ha selezionato per il cast interpreti come Kevin Costner, James Earl Jones, Amy Madigan e Ray Liotta.

Il film L’uomo dei sogni è stato girato nella reale Contea di Dubuque, situata nel Lowa. Nonostante la pellicola non abbia ottenuto un grande successo dal punto di vista del botteghino, diverse candidature e premi hanno confermato l’ottimo riscontro da parte della critica. In particolare, il film L’uomo dei sogni ha ottenuto 3 candidature ai Premi Oscar del 1990.

Nel film L’uomo dei sogni non sono presenti numerosi errori tra sceneggiatura e riprese, se non alcune inesattezze tra aneddoti reali e adattamenti della pellicola. Un esempio è il personaggio di Joe Jackson; il personaggio è rappresentato come solito battere con la mano destra. Nella realtà però, l’atleta era invece mancino.

L’uomo dei sogni, la trama del film

Il protagonista della pellicola L’uomo dei sogni è un tipico agricoltore di nome Ray, occupato a prendersi cura degli affari della fattoria di famiglia insieme alla sua amabile moglie e alla figlia Karin. Una notte, un sogno decisamente inusuale spinge il protagonista a stravolgere non solo la propria vita, ma anche le sorti della propria attività lavorativa. Infatti, nel bel mezzo del sonno sente una voce parlargli come una sorta di rivelazione profetica. Nello specifico, il presunto prodigio gli consiglia di realizzare un vasto e organizzato campo da baseball a ridosso del terreno della fattoria.

La scelta gli avrebbe portato benefici sia personali che lavorativi. Una volta raccontato l’accaduto al resto della famiglia, tutti faticando a crederlo o per lo meno a reputare attendibile quel consiglio. L’uomo però, testardo e determinato, decide di seguire quel proposito convinto che si trattasse di una vera e propria illuminazione voluta dal destino. Una volta terminata la costruzione, quella voce profetica torna a destabilizzare le sue notti con frenetiche e frequenti richieste. Dopo l’impazienza di Ray l’entità decide di rivelare la propria identità. Si trattava di un ex giocatore dei Chicago White Sox che, con voce delirante, accennava ai tragici eventi relativi ad una partita risalente al 1919. L’uomo inizierà a togliere tempo alla famiglia e al lavoro al fine di comprendere che collegamento vi fosse tra lui e quel giocatore, o con quella partita. A dispetto del sue convinzioni, tutte le persone intorno a lui iniziano seriamente a temere per la sua sanità mentale.

