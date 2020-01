L’uomo di acciaio/ Curiosità e info streaming del film su Italia 1 (12 gennaio 2020)

La pellicola L’uomo di acciaio è stata girata in due nazioni. Si tratta del Canada e degli Stati Uniti d’America. Il film ha ricevuto delle critiche positive, ottenedo una votazione pari a 6.25 su 10. Le riprese dell’Uomo di acciaio sono iniziate nell’agosto del 2011. Uno degli attori del film, Russell Crowe, recentemente ha fatto parlare di sé, in quanto nell’ultimo periodo è ingrassato parecchio ed ha dichiarato di essere un tifoso della squadra della Roma. (agg. di Matteo Fantozzi)

L’uomo di acciaio: video e streaming del film con Russell Crowe

L’uomo di acciaio è “una versione apocrifa di Superman che ha, come elemento di interesse, una rinnovata relazione tra padre e figlio”. Marzia Gandolfi su MyMovies salva il film con appena due stellette e mezzo sulle cinque messe a disposizione. Meno generoso è ilMorandini che al film invece assegna appena due stellette, sotto la sufficienza per questi motivi: “La sceneggiatura è aggrovigliata per un Supermen di ritorno con esagerato spreco di mezzi e di insopportabile prolissità, soprattutto nella sua prima parte. La seconda invece è fantascienza convenzionale che si conclude con inevitabili combattimenti, distruzioni e anche sfracelli. I personaggi sono tutti privi di ironia”. Il film è spettacolare, ma stavolta Zack Snyder delude. L’uomo di acciaio va in onda su Italia 1 in prima serata, clicca qui per il trailer, potremmo anche seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

L’uomo di acciaio: su Italia 1 il film con Russell Crowe

L’uomo di acciaio andrà in onda su Italia 1 alle ore 21.20. La pellicola sarà trasmessa oggi 12 gennaio. Il lungometraggio in questione non è altro che un film di fantascienza. Gli attori protagonisti di questo sceneggiato sono Russell Crowe, Henry Cavill, Amy Adams e Kevin Costner. L’uomo di acciaio è stato prodotto nell’anno 2013. Il regista di questo lungometraggio è Zack Snyder. Quest’ultimo ha diretto anche altre pellicole, come 300, L’Alba dei morti viventi e Batman v Superman: Dawn of Justice. Le musiche dell’Uomo di acciaio sono state scritte da Hans Zimmer, mentre il lavoro di montaggio è stato realizzato da David Brenner. Costui si è aggiudicato l’Oscar al miglior montaggio per il film Nato il quattro luglio. In questo film recitano insieme Costner e Crowe. Il primo ha vinto l’Oscar nel 1991 per la pellicola Balla coi lupi, mentre Russell si è aggiudicato l’Oscar per Il gladiatore.

L’uomo di acciaio, la trama del film

Nella pellicola L’uomo di acciaio, si riprende la storia di Clark Kent, alias Superman. Nel lungoemtraggio si parla del fatto che un pianeta, lontano dalla Terra, di nome Krypto, sta per scomparire, in quanto sta per esplodere. Su questo pianeta vive comunque uno scienziato molto preparato. Quest’ultimo si chiama Jor-El e ha studiato un modo per salvare la vita a suo figlio di pochi mesi, che si chiama Kal-El. Ad un certo punto, quindi, Jor-el, per non far morire il suo bambino, lo spedisce sulla Terra a bordo di una navicella. In questo modo, lo scienziato viola le disposizioni del Generale Zod, che giura di vendicarsi nei suoi confronti. Giunto a destinazione, Kal-El viene dato in adozione a due genitori terrestri, che lo chiamano Clark. Il ragazzo cresce con la consapevolezza di essere diverso dai suoi coetani e di avere un importante compito di svolgere. Diventato adulto, Kal capisce che la sua missione è quella di salvare gli esseri umani dall’arrivo sulla Terra del Generale Zod. Dotato di superpoteri, Kal, nelle vesti di Superman, affronta il suo nemico, che desidera seminare morte e devastazione. I due si scontrano in un cruento duello tra le rovine della città di Metropolis. Nel momento in cui il Generale sta per uccidere dei civili, Superman lo uccide, spezzandogli il collo. Successivamente, Clark si mette a disposizione del governo e si rende disponibile ad aiutare l’umanità intera, qualora ce ne fosse bisogno. Infine, il ragazzo si trasferisce definitivamente a Metropolis, dove trova lavoro come giornalista per il Daily Planet.

