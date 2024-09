Fiori d’arancio per l’Uomo Gatto, nome d’arte di Gabriele Sbattella, celebre partecipante del programma “Sarabanda” nei primi anni duemila. La trasmissione, condotta da Enrico Papi, lo fece diventare famoso in tutta Italia: fu infatti campione per ben 79 puntate, diventando un vero e proprio idolo per molti. Il campione musicale ha detto “sì” alla sua compagna Elena Ciubotariu nella sala consigliare del comune di San Benedetto del Tronto: come spiega Il Resto del Carlino, i due sono Stati Uniti in matrimonio da Elena Piunti, consigliera comunale, e sono entrati in sala sule note della splendida “Your song” di Elton John, che per la coppia rappresenta una canzone speciale.

Come spiegato proprio dall’Uomo Gatto al quotidiano emiliano, i due si sono incontrati nel 2021 nel corso degli Europei di Calcio: si trovavano entrambi in Piazza del Popolo per vedere la partita quando si sono ritrovati vicini per vedere Francia Germania sul maxi schermo. Così, l’amore è nato quasi per caso ma è stato vitale per Gabriele Sbattella, che ha fin da subito trovato un riferimento in Elena, in un momento particolare della sua vita.

L’Uomo Gatto e la “sua” Elena Ciubotariu si sono sposati a San Benedetto del Tronto

Il matrimonio tra l’Uomo Gatto ed Elena Ciubotariu si è svolto a San Benedetto del Tronto, una città speciale per Gabriele Sbattella, che a Il Resto del Carlino ha spiegato di avere ricordi speciali lì poiché nel 1979 partecipò alle selezioni regionali dello Zecchino d’Oro proprio lì, vincendo la puntata e arrivando in finale. Lui ed Elena, inoltre, sono particolarmente legati alla splendida cittadina e così l’hanno scelta per coronare il loro amore. L’Uomo Gatto diventò famoso grazie al programma musicale Sarabanda condotto da Enrico Papi: venne eliminato nel 2003, dopo ben 79 puntate da campione, un record storico per la trasmissione che ancora oggi lo rende una leggenda agli occhi di molti.