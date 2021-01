L’uomo sul treno/ Video, su Rai 2 il film con Liam Neeson (oggi, 11 gennaio 2021)

L’uomo sul treno andrà in onda su Rai 2, lunedì 11 gennaio, alle ore 21.20. Un’avvincente thriller del 2018, diretto da Jaume Collet-Serra. Il protagonista è interpretato da Liam Neeson (Michael), nel cast insieme lui troviamo Vera Farmiga (la curiosa psicologa Joanna), Patrick Wilson (Alex Murphy), Elizabeth McGovern (Karen Maccauley), Jonathan Banks (Walt), Sam Neill (Capitan Hawthorne) e molti altri. Hanno partecipato alla produzione di questo film, diverse case cinematografiche francesi, americane e britanniche, il soggetto e la sceneggiatura sono di Byron Willinger e Philip de Blasi. La colonna sonora è composta Roque Banos. La vicenda è quasi interamente ambientata su un treno, l’abitudinario viaggio di un pendolare diventa una pericolosa sfida e il protagonista si trova immerso in una cospirazione criminale.

L’uomo sul treno, la trama

Il protagonista de L’uomo sul treno è Michael, un assicuratore che lavora per un’importante agenzia con sede al centro di Manhattan. Da ben dieci anni, si muove quotidianamente in treno per andare a lavoro e tornare a casa, come tanti pendolari. Sale e scende sempre alle stesse fermate, agli stessi orari, si muove sugli stessi treni, una consuetudine per cui quasi ha l’impressione di conoscere tutti gli altri pendolari che viaggiano come lui.

Il sessantenne Michael è immerso in questa monotona quotidianità, che però gli consente di vivere una vita piuttosto serena, grazie a questo lavoro che gli permette di gestire al meglio la propria vita quotidiana senza pesanti stress e situazioni di pericolo, a differenza del precedente mestiere nel settore della sicurezza cittadina, quando lavorava per il dipartimento di polizia di New York. Tuttavia questa serenità sta per essergli sottratta: apprende da un suo superiore che sarà presto licenziato e si trova quindi a vivere un momento piuttosto difficile economicamente.

Un giorno, durante il suo consueto tragitto in treno, di ritorno verso casa, coglie al volo una curiosa sfida lanciatagli da una psicologa, Joann, in cambio di una somma di denaro. La donna gli propone di identificare, tra le numerose persone sul treno, quella che sembra in un certo senso fuori posto e che risponda a determinate caratteristiche, prima che il mezzo concluda il suo percorso nell’ultima fermata. La sfida ha l’aspetto di un innocuo gioco, ma si cela dietro una vera e propria cospirazione criminale che rischia di mettere in pericolo non solo lo stesso Michael ma persino tutti i passeggeri del treno. Inizia così in un viaggio ricco di tensione, suspense e una corsa contro il tempo.

