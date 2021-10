Lupi, consiglieri eletti Milano 2021/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

CONSIGLIERI ELETTI LISTA LUPI ALLE ELELZIONI MILANO 2021: PREFERENZE E SEGGI, CROLLO SOTTO IL 2%!

I risultati delle elezioni comunali di Milano 2021 non hanno sorriso al Centrodestra e a Luca Bernardo, ma anche a Maurizio Lupi. Come ben sappiamo, il sindaco uscente Beppe Sala si è imposto al primo turno con oltre il 57% di consensi, mentre il candidato di Centrodestra non è andato oltre il 32 per cento. E Milano Popolare non è riuscita a replicare l’ottimo risultato di cinque anni fa…

I risultati delle elezioni comunali di Milano 2021: Milano Popolare di Maurizio Lupi fa un netto passo indietro rispetto alle amministrative del 2016. Il partito dell’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha raccolto l’1,82% per un totale di oltre 7 mila voti. Molto meno, dunque, rispetto al 3,14% di cinque anni fa che consentì al partito di eleggere un consigliere: Un risultato molto deludente e inaspettato dal momento che Lupi era uno dei papabili candidati a Sindaco (la Lista Bernardo raccoglie quasi il doppio della sua) e una campagna elettorale di impatto, con i suoi manifesti affissi per tutta Milano.

CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA LUPI A MILANO

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Milano 2021, la situazione vede la sfida tra il sindaco uscente Beppe Sala contro il candidato del centrodestra Luca Bernardo e la candidata del Movimento 5 stelle Layla Pavone, oltre al civico Gabriele Mariani, per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale. La lista di centrodestra del deputato milanese Maurizio Lupi appoggia il candidato Luca Bernardo.

Matteo Forte, consigliere comunale uscente, è il capolista di Milano Popolare – Maurizio Lupi per le Elezioni Comunali Milano 2021. Gli altri candidati sono: Del Corno Andrea, Padalino Mariangela, Bonacorsi Stefania, De Lorenzo Roberto, Perri Massimiliano, Vassallo Franco, Arceri Maurizio, Baldi Manuela Enza, Bianchi Francesco, Buleddu Anna Maria, Cafaro Giovanni, Cerminara Antonio, Ciardi Valerio, Coppola Giuseppina, Costabile Vincenzo, De Grandis Roberto, Faraci Anna Monia, Gabriele Antonella, Galeasso Graziella, Gallizzi Nicolas, Gervasio Emilio, Gilardi Marco, Giovinazzi Gianluca, Milanova Zinka Orlinova, Oldrati Francesco, Paganini Anna Maria, Pennacchioni Mario, Polito Armando, Romano Riccardo, Santarelli Claudio, Scuderi Camilla, Sorrenti Nives Carmen Rosa, Stradella Umberto, Tassi Anna Paola, Vignati Enrico Davide Giovanni, Villa Costanza, Viviani Maria Alberta Luisa.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA LUPI ELEZIONI MILANO 2016

Alle ultime Elezioni Comunali a Milano, nel giugno 2016, la vittoria di Beppe Sala con il 51,70% contro lo sfidante del Centrodestra Stefano Parisi con il 48,30% permise al sindaco uscente di affrontare il primo mandato. Alle Comunali 2016 diventano fu eletto con Milano Popolare – Maurizio Lupi, che ottenne il 3,14%, proprio l’attuale capolista Matteo Forte.



