Lupo Il Cantante Mascherato, chi è?/ Gli indizi: occhi azzurri e voce intensa, è Roby Facchinetti?

IL LUPO E’ ROBY FACCHINETTI? L’INDIZIO SUGLI OCCHI…

Il momento importante è ormai alle porte. Il Cantante Mascherato si avvia verso la finale e questa sera non solo ci sarà un doppio smascheramento che potrà mettere a rischio il Lupo ma i concorrenti si esibiranno in una manche senza cori e musica, solo a cappella. Solo i più bravi a questo punto riusciranno a nascondere la loro vera voce, altri, invece, saranno a rischio, Lupo compreso. Se davvero sotto la sua maschera si nascondesse Roby Facchinetti (nome saltato fuori per via dei suoi occhi azzurri), sarà difficile per lui non farsi riconoscere cantando a cappella. Siamo sicuri che toccherà davvero a lui svelarsi questa sera ad un passo dalla finalissima? I nostri dubbi rimangono proprio come quelli dei giudici che quando lo sentono esibirsi rimangono sempre in alto mare facendo i nomi più disparati.

LUPO, CHI È? I NUOVI INDIZI

Anche venerdì scorso, durante la puntata de Il Cantante Mascherato, il Lupo ha messo in crisi i giudici con la sua voce e i suoi indizi. Lui stesso ha ammesso di venire da una famiglia umile spazzando via il fatto che sia un figlio d’arte mentre la sua cadenza lascia sempre più pensare che sotto la maschera si nasconda proprio un napoletano. Proprio per questo in molti avevano pensato a Gigi d’Alessio ma se davvero i suoi occhi fossero azzurri, le cose non sarebbero così. A questo punto è stato Flavio Insinna a fare il nome di Roby Facchinetti che sogna addirittura una reunion con Red Canzian che potrebbe nascondersi sotto la maschera del Pappagallo. Gli altri giudici invece puntano tutto sull’indizio della comicità convinti che si tratti di un attore comico. Il Lupo stesso ha stuzzicato tutti al grido di: “Mi sto divertendo tantissimo a farvi impazzire. Attenzione, il lupo inganna: si può vestire anche da agnello. Quando ero giovane ero molto timido, sempre un passo indietro. Poi ho scoperto che sapevo far sorridere la gente, la timidezza era la mia vera maschera e io l’ho strappata via”.



