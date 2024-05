L’urlo della battaglia, Rete 4/ Trama e cast del film di guerra con Jeff Chandler, oggi 29 maggio 2024

Il cast del film L’urlo della battaglia, diretto da Samuel Fuller

Mercoledì 29 maggio, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 16,45, verrà trasmesso il film L’urlo della battaglia, o Merrill’s Marauders nel titolo originale. Si tratta, secondo la critica, del migliore film di guerra del regista Samuel Fuller, grande innovatore del cinema americano degli anni ’60. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e pubblicato nel 1962, questo film è ispirato dalle operazioni dei Predoni di Merrill o unità Galahad, ovvero un’unità militare americana specializzata in missioni di penetrazione in profondità e stanziata nel sud-est asiatico. In questo film vediamo per l’ultima volta sugli schermi cinematografici il grande Jeff Chandler, che qui veste i panni del generale Frank Merrill. Il cast di supporto, invece, vanta i nomi di Ty Hardin, Peter Brown, Andrew Duggan, Will Hutchins, tutti nomi ben noti tra le fila della Warner Bros, che ha prodotto questa pellicola. L’urlo della battaglia andrà in onda su Rai1 questo mercoledì, giorno 29 maggio, a partire dalle ore 16.45.

La trama del film L’urlo della battaglia: i Predoni di Merrill in azione

Il film L’urlo della battaglia prende il via da una narrazione fuori campo, che accompagna un filmato in bianco e nero di eventi realmente accaduti durante la Campagna della Birmania, svoltasi tra gennaio 1942 e luglio 1945. Il film diventerà a colori a partire dalla prima incursione del plotone del luogotenente Stockton, il cui obiettivo era la città di Walawbum.

Il prossimo obiettivo, però, è molto più complesso e dall’esito tutt’altro che certo. Il generale Stilwell, infatti, ordina a Merrill di conquistare Mytkyina, in cui si trovava un aeroporto strategico giapponese. Merrill aggiorna Stockton sulla missione e l’unità inizia la marcia. La marcia è dura e le truppe sono decimate da malattie, dalla fatica e dagli attacchi nemici, ma Merrill non si arrende. Le truppe arriveranno, infine, alle porte di Myitkyina e riusciranno a raggiungere l’obiettivo, conquistando la città, ma Merrill avrà un destino differente.











