Lutto al Grande Fratello Vip: “Morto Luca”/ “Abbiamo perso un amico”

Un grave lutto colpisce la famiglia del Grande Fratello Vip. La produzione del programma, con un post pubblicato sui social, ha comunicato la triste perdita, salutando l’amico e collega con parole di grande stima. “Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. – si legge – Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”. Ad accompagnare il testo c’è la foto del volto del lavoratore scomparso. Non ci sono però ulteriori dettagli riguardo la sua identità: né nome, età, la mansione che svolgeva per il programma e non è svelato il motivo della morte. La produzione, in merito, mantiene totale la privacy, col solo intento di dare il suo ultimo saluto a Luca anche sui social.

L’ultimo saluto a Luca dallo staff del Grande Fratello Vip

Tantissimi i messaggi di condoglianze e cordoglio sotto al post pubblicato sui social del Grande Fratello Vip. Molti hanno infatti voluto fare il loro saluto a Luca, nonostante sia la prima volta che il suo viso appare in pubblico. È probabile che anche Alfonso Signorini ricorderà l’uomo nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip che, ricordiamo, è prevista per questo venerdì in prima serata. Solo pochi giorni fa un messaggio molto simile veniva pubblicato sui social ufficiali di Uomini e Donne a causa della morte prematura di un membro dello staff del programma, Nicolas.

