Charlie Gnocchi, com’è il rapporto con il fratello Gene Gnocchi?/ “Tra noi c’è molto rispetto ma non…”

Gene Gnocchi e Charlie Gnocchi: nessun lavoro insieme?

Oltre ad essere legati da un rapporto di parentela, Gene e Charlie Gnocchi condividono anche la passione per l’arte. Entrambi, infatti, hanno scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo seppur in modo diverso. Gene Gnocchi è un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, scrittore ed ex calciatore italiano. Il suo nome è legato a tanti programmi di successo come Il gioco del 9, Mai dire gol, Scherzi a parte, La domenica sportiva, il Festival di Sanremo e tanti altri. Il fratello Charlie, invece, è uno speaker radiofonico di grande successo. Radio e televisione, dunque, hanno accompagnato da sempre la vita e la carriera dei fratelli Gnocchi, ma che tipo di rapporto c’è tra loro? A svelarlo, in un’intervista rilasciata nel lontano 2012 ai microfoni di Davide Maggio fu proprio Charlie Gnocchi.

“C’è grande rispetto, però alla fine non siamo mai riusciti a realizzare qualcosa insieme nonostante lo si fosse abbozzato. Non so se ci sia rivalità o altro. Mio fratello è molto geloso del suo lavoro di comico, che è impegnativo. Anche quest’anno gli ho proposto qualcosa partendo dalla comune passione per la musica, ma alla fine ci si limita a fare qualche concertino e invece secondo me si potrebbe fare qualcosa di più importante a livello televisivo. Però vedo che da parte sua c’è sempre un certo freno“, raccontava all’epoca.

Gene Gnocchi, sorpresa al fratello Charlie durante il Grande Fratello Vip 2022?

Charlie Gnocchi, dopo anni di lavoro in radio, ha deciso di tuffarsi in una nuova esperienza come il Grande Fratello Vip 2022. All’interno della casa di Cinecittà, Charlie Gnocchi è pronto a mettersi alla prova aprendo anche i cassetti dei ricordi e svelando qualche dettaglio in più di sè. La permanenza nella casa più famosa d’Italia sarà l’occasione per Gene Gnocchi per fare una sorpresa al fratello? Allergico a partecipare ai reality come concorrente, Gene potrebbe accettare di partecipare esclusivamente come ospite.

Di fronte, invece, alla possibilità di partecipare effettivamente ad un reality, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, in un’intervista, ha dichiarato: “Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”.











