Lutto per Laura Torrisi, morta la nonna/ “Nessuno merita di morire da solo”

Laura Torrisi dice addio all’amatissima nonna che aveva riabbracciato solo poco più di un mese fa. Era il 21 novembre quando l’attrice pubblicava sul proprio profilo Instagram l’incontro commovente con la nonna in Sicilia. Solo un mese dopo, la Torrisi ha dovuto dire addio a quella figura per lei fondamentale. “L’ultima mia radice se n’è andata. Se avessi saputo che quella di un mese fa, sarebbe stata l’ultima volta che ti avrei visto, ti avrei stretta più forte”, scrive sui social l’attrice che condivide tutto l’amore che ha provato per la nonna che è stata anche per la figlia Martina una figura importante.

“Sei stata una nonna e bisnonna presente ed amorevole, anche nella distanza. Non lo dimenticherò mai. Corri ad abbracciare il nonno. Anche per me”, scrive ancora la Torrisi.

Il dolore di Laura Torrisi per la morte della nonna

Oltre al dolore per la perdita dell’amatissima nonna, Laura Torrisi non nasconde il dolore e la rabbia per non averla salutata l’ultima volta e per non esserle stata vicino, insieme al resto della famiglia, nel suo ultimo viaggio. L’attrice, così, esterna la propria amarezza e sofferenza trovando supporto nell’amore di tutti i suoi fan.

“Piú che per l’agonia, mi ha fatto male saperti sola nel momento della dipartita. Credo fermamente che fino all’ultimo momento, i nostri cari possano sentirci. E trovo davvero ingiusto che a causa delle disposizioni Covid, (non aveva il Covid) i familiari più stretti come i figli ad esempio, non possano stare vicino ai loro cari per accompagnarli nel loro ultimo viaggio. Nessuno merita di morire da solo. Nessuno.

Ti voglio bene nonna“, conclude.

