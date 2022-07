Lutto per Tommaso Stanzani: addio struggente al nonno/ Zorzi zittisce gli haters…

Grave lutto per Tommaso Stanzani

Momento difficile per Tommaso Stanzani e la sua famiglia. Il ballerino, ex allievo di Amici, attraverso due foto pubblicate tra le storie del suo profilo Instagram, ha detto addio ad una delle persone più importante della sua vita. Stanzani, infatti, ha detto addio al nonno a cui era fortemente legato. Per dirgli addio, il ballerino ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram prima una foto in cui è con il suo adorato nonno e poi una bellissima foto di famiglia. “Ciano nonno”, ha scritto Tommaso aggiungendo prima un cuore nero e poi un cuore rosso spezzato con cui ha espresso il suo dolore.

Un momento difficile per Tommaso che si ritrova a dover affrontare la perdita del nonno, persone fondamentali nella vita dei nipoti. Stanzani sta affrontando la grave perdita con la famiglia e con il fidanzato Tommaso Zorzi che ha vissuto prima di lui tale esperienza.

Lutto per Tommaso Stanzani: Tommaso Zorzi replica alle critiche

Nel frattempo, sui social, i soliti hater non hanno perso l’occasione per commentare l’accaduto. In particolare, qualcuno ha avuto da ridire sull’atteggiamento di Tommaso Zorzi che ha evitato di fare commenti sul momento difficile del fidanzato Tommaso Stanzani stando l suo fianco in privato. Atteggiamento che, tuttavia, i leoni da tastiera non hanno apprezzato. Zorzi, così, ha risposto prontamente su Twitter:

“Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altro lutto. Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories”, ha cinguettato Zorzi zittendo tutti gli haters.

