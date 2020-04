Lyanco alla Roma?/ Calciomercato, Petrachi punta sul granata se Smalling…

Lyanco alla Roma? Si ma solo se Smalling a fine stagione lascerà Trigoria. E’ questa l’ultima indiscrezione di calciomercato sui prossimi piani della dirigenza giallorossa, al lavoro per completare in anticipo il reparto difensivo della rosa di Fonseca. Come è noto da tempo, il nodo centrale in vista della prossima sessione di contrattazione estiva è la permanenza o meno di Smalling, giocatore arrivato nella capitale in prestito dal Manchester United. Come è noto la dirigenza della Lupa da tempo sta cercando di convincere il club del Red Devils sul riscatto del difensore, ma gli inglesi non paiono intenzionati a fare alcun sconto: anzi il piano sarebbe quello di scoraggiare Petrachi, fare tornare Smalling in Inghilterra per poi rivenderlo al miglior offerente (che certo non mancheranno dopo la buona stagione dell’inglese). Di fronte a tale possibile scenario (anzi più che probabile) sta lavorando dunque a un piano alternativo per non lasciare sguarnito il reparto difensivo della rosa di Fonseca, puntando dunque a Lyanco del Torino.

LYANCO ALLA ROMA? PETRACHI VALUTA ANCHE UN PIANO B

Sarebbe dunque Lyanco del Torino il prossimo obbiettivo della Roma: il difensore centrale granata infatti è da tempo nel taccuino del ds giallorosso e per il suo approdo pare che ormai i tempi siano ben maturi. Ovviamente però la dirigenza del Torino non ha alcuna intenzione a far scappare il brasiliano, anche se gli ultimi numeri messi a tabella non sono dei migliori: rimane da vedere però se lo stesso centrale (portato in Italia nel 2017 dallo stesso Petrachi) è della stessa idea, in barba al contratto che lo legherebbe col Toro fino al 2024. In ogni caso la prima pista dei giallorosso porterebbe a Lyanco, ma non sono esclusi piani B per coprire la difesa di Fonseca, come è anche Marcos Rojo, difensore del Manchester United ma in maglia ora (in prestito) dell’Estudiantes.



