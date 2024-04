DIRETTA/ Frosinone Salernitana video streaming tv: una storia cominciata 52 anni fa (Serie A, 26 aprile 2024)

DIRETTA FROSINONE SALERNITANA, TESTA A TESTA

Sta per cominciare il trentesimo testa a testa tra Frosinone Salernitana, una storia nata in Serie C nel 1972 e che ora trova il suo massimo splendore in Serie A. La sfida odierna sarà la seconda sfida nel massimo campionato italiano tra queste due squadre dopo l’1-1 dell’andata, firmato Romagnoli per i ciociari e Jovane per i campani.

Come detto, la maggior parte delle sfide sono state giocate nelle altre due divisioni del calcio professionistico, in particolare la Serie C che ha ospitato questa partita dal 1972 al 1989, con ovviamente alcune stagioni di pausa tra promozioni e retrocessioni varie. Solo quattro i testa a testa in Serie B con due vittorie a testa. Equilibrato anche il computo totale: su 29 precedenti, 10 sono stati vinti dal Frosinone e 11 dalla Salernitana con 8 pareggi, tra cui l’ultimo. La gara è stata protagonista anche di un quarto di finale di playoff di Lega Pro, successo per 2-0 del Frosinone. (aggiornamento di Christian Attanasio)

FROSINONE SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Salernitana sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn. Doppia possibilità per chi vorrà vedere la sfida tra gialloblu e granata: o attraverso l’emittente televisiva o con la piattaforma streaming. in ogni caso, è necessario l’abbonamento.

Se si preferisce o si è obbligati a dover assistere all’evento in diretta streaming, non ci sono problemi. Anche in questo caso si potrà scegliere tra Sky Go e l’applicazione di Dazn, naturalmente previo abbonamento.

TERZULTIMA CONTRO ULTIMA

Se per qualcuno la corsa verso la salvezza è quasi virtualmente chiusa da settimana, ben sei squadre sono racchiuse in sette punti. La diretta Frosinone Salernitana rappresenta un snodo cruciale nella stagione dei due club. I ciociari, che scenderanno in campo contro i campani venerdì 26 aprile alle ore 20:45, hanno una ghiotta chance di mettere a referto punti in questa partita che li vede avversari di un Salernitana ormai quasi condannata.

Per la precisione, in caso di sconfitta da parte degli uomini di Colantuono, i campani scenderebbero in Serie B aritmeticamente in un’annata pessima. Basti pensare che l’ultima vittoria risale al 30 dicembre, 1-0 in casa del Verona che aveva dato una sorta di illusione. Il Frosinone invece è ancora ampiamente in gioco con i suoi 28 punti in 33 partite, guadagnati la maggior parte nella prima parte di stagione. Nelle ultime quattro sfide i gialloblu hanno collezionato altrettanti pareggi consecutivi contro Genoa, Bologna, Napoli e Torino.

FROSINONE SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora uno sguarda alle probabili formazioni di Frosinone Salernitana. I ciociari scenderanno in campo con il 3-4-2-1. In porta Turati, difesa a tre composta da Lirola, Romagnoli e Okoli. Gli estenri saranno Zortea e Valeri con Barrenechea e Mazzitelli a centrocampo mentre Soulé e Brescianini sarà la coppia di trequartisti dietro a Cheddira.

La Salernitana invece opta per l’assetto tattico 4-3-2-1. Quartetto difensivo davanti a Ochoa ovvero Pierozzi, Manolas, Pirola e Sambia a chiudere il reparto. Coulibaly e Bradaric saranno le mezzali con Basic regista e Tchaouna-Martegani a supporto da Weissman.

FROSINONE SALERNITANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi volesse scommettere su Frosinone Salernitana, eccoci allo spazio dedicato alle quote. Il successo dei padroni di casa è offerto a 1.45 contro il 6.50 degli ospiti mentre il pareggio è a 4.75.

I bookmakers si aspettano una gara ricca di gol dato che l’Over 2.5 è offerto a 1.57 mentre l’Under a 2.38. La quota di entrambe le squadre a segno è data a 1.75 con il No Gol a 2.

